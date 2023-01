Il mondo dei marchi di lusso e della moda sta morendo? No, è solo l’inizio di un nuovo mezzo di dominio, quello virtuale. E il seme di questo inizio è stato seminato nel marzo 2019. Iridescence, il primo pezzo couture di token non fungibili (NFT) al mondo, è stato un’idea di Dapper Labs, The Fabricant e Johanna Jaskowska, che è andato a incassare 9.500 dollari all’asta.

Esistono diversi modi per entrare nello spazio virtuale, come il lancio di NFT, capsule del tempo, la creazione di uno spazio virtuale e il rilascio di skin e abbigliamento per gli utenti.

Il vantaggio del primo entrante

I marchi della moda e i negozi al dettaglio hanno riconosciuto da subito che entrare nel Web3 e nel metaverso è la mossa più praticabile per l’industria, finanziariamente e non. È interessante notare che i marchi del lusso hanno fatto un passo avanti deciso per ottenere il vantaggio dei cosiddetti first mover nel metaverso, con player come Nike, Balenciaga, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis, Nike, adidas, Prada, Balenciaga, Tommy Hilfiger e Ralph Lauren che sono già entrati.

Il metaverso è costituito da diverse tecnologie ed elementi, due dei quali sono NFT e negozi virtuali. I token non fungibili sono risorse digitali con identificatori univoci che vengono utilizzati per certificare e autenticare la proprietà. In parole povere, la creazione di un NFT rende il creatore l’unico destinatario dei guadagni fino a quando non venga venduto. Inoltre, le transazioni basate su NFT riducono le frodi e facilitano il trading. Gli NFT possono essere in qualsiasi formato, ma quelli più importanti sono musica, arte, sport e moda. Gli utenti, acquistando abbigliamento, potranno modellare i propri avatar secondo i propri gusti. E questo è il motivo principale per cui gli NFT della moda e il metaverso del fashion esploderanno nei prossimi tempi, secondo gli esperti.

Il mercato

Per tipo di mercato, gli NFT della moda potrebbero essere meno rilevanti rispetto a musica, arte e sport. Ma in realtà stanno rapidamente guadagnando slancio. L’asta digitale di Dolce & Gabbana dei nove pezzi della Collezione Genesi è diventata l’NFT di moda più costoso venduto per la notevole cifra di 5,65 milioni di dollari al momento dell’acquisto.

Adidas è entrata a far parte di The Sandbox e ha creato la propria piattaforma, AdiVerse, oltre a lanciare la sua collezione NFT nel dicembre 2021.

La borsa virtuale di Gucci venduta ad un prezzo superiore di quella vera

Anche Gucci si è unita a The Sandbox per creare la propria esperienza virtuale, “Gucci Vault Land”, in modo che i suoi utenti possano dare un’occhiata alla sua storia attraverso giochi e NFT. Anche il marchio di fast fashion Zara si è tuffato nel metaverso lanciando la sua collezione phygital Y2C Creatures e la collezione singola Lime Glam su Zepeto.

Secondo Dune Analytics, Nike è al primo posto con il maggior numero di entrate NFT, del valore di 185 milioni di dollari. Sul web 3.0, è stato segnalato che i marchi di moda ottengono prezzi più alti rispetto alle loro controparti fisiche. Gucci, attraverso la piattaforma di gioco Roblox, ha venduto una borsa virtuale Gucci Dionysus per circa 4.115 dollari, mentre la sua versione fisica costerebbe circa 3.400 dollari. Nel 2022, il mercato globale del metaverso è stato valutato a $ 100,27 miliardi, un balzo rispetto a una valutazione di $ 63,83 miliardi nel 2021.

Il futuro

La banca d’investimento Morgan Stanley prevede che la moda digitale potrebbe aiutare le vendite del settore a salire a 50 miliardi di dollari entro il 2030. SkyQuest Technology stima che il mercato NFT raggiungerà 122,43 miliardi entro il 2028, mentre Verified Market Research prevede 239 miliardi di dollari entro il 2030. Visto il nuovo approccio e stile di vita sostenibili, ci rendiamo conto che i capi di moda sono uno dei maggiori inquinatori al mondo. Passando al digitale e al virtuale, i marchi saranno in grado di ottenere margini maggiori sui propri prodotti, non verrebbero coinvolti in controversie sui salari bassi e rinuncerebbero alle spese di magazzino e stoccaggio.

Entrare nel metaverso è un modo per mantenere viva l’eredità per i marchi oltre a passare a una strategia sostenibile. Mentre ci muoviamo verso un approccio e uno stile di vita più sostenibili, ci rendiamo conto che i capi di moda sono uno dei maggiori inquinatori al mondo. La famigerata legge sul “duty drawback” costringe diversi marchi di lusso a bruciare la merce invenduta. Burberry ha distrutto da sola prodotti per un valore di 37 milioni di dollari nel 2018. Passando al digitale e al virtuale, i marchi saranno in grado di registrare margini maggiori sui loro prodotti, non sarebbero coinvolti in controversie sui salari bassi e rinuncerebbero al magazzino e alle spese di stoccaggio.