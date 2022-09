La medicina nell’era del metaverso

Il training in ambienti digitali come il metaverso sta iniziando a diventare sempre più comune in vari programmi di residenza medica.

Un recente articolo di Marcia Frellick, pubblicato il 15 agosto 2022 su WEBMD dal titolo “Metaverse Medicine and the Doctor, Patient Avatars Ahead,” apre la strada ad una serie di considerazioni sul connubio fra medicina e metaverso.

Il metaverso, in poche parole, è un mondo digitale ancora sconosciuto, dove le persone potranno navigare e muoversi tramite avatar in grado di interagire in tempo reale con altre persone digitali.

Una dimensione dove realtà virtuale, realtà aumentata, intelligenza artificiale, Internet of things, quantum computing e varie altre tecnologie si incontrano per articolare mondi fisici e digitali.

Le stime di Gartner

Secondo stime di Gartner, il 25% della popolazione globale passerà almeno un’ora al giorno nel metaverso entro il 2026, vuoi per lavoro, per shopping, istruzione o divertimento.

Allo stesso modo, la formazione in ambienti digitali come il metaverso sta iniziando a diventare sempre più comune in vari programmi di residenza medica. Oggi questi professionisti indossano gli occhiali per vedere i loro avatar in una sala operatoria virtuale con un tavolo virtuale e un paziente virtuale. Manipolano gli strumenti con i controller, e ne sentono la resistenza mentre tagliano o trapanano un osso. Con la realtà virtuale, possono anche rimuovere strati di pelle e muscoli per vedere meglio i diversi organi del corpo umano. Questi moduli di formazione forniscono feedback e tengono traccia della loro formazione.

Cartelle cliniche digitali

Barry Issenberg, direttore del Gordon Center for Simulation and Innovation in Medical Education presso l’Università di Miami, afferma che le cartelle cliniche elettroniche nel metaverso diventeranno probabilmente documenti viventi aggiornati da sensori in vestiti o mobili, app telefoniche o dispositivi indossabili.

3D e Hololens per curare i pazienti

Alcuni anni fa abbiamo incorporato laboratori di fabbricazione digitale da utilizzare in diverse carriere, al fine di migliorare ed esercitare le conoscenze, le abilità e le esperienze degli studenti in modo faccia a faccia in un ambiente reale, simulando la pratica della loro futura professione. Il Surgical Clinical Simulation Center è stato abbinato alla tecnologia 3D nelle carriere in Scienze della salute, una delle innovazioni tecnologiche a disposizione degli studenti. Lo scopo è promuovere e realizzare attività per amplificare gli obiettivi educativi e far conoscere agli studenti il mondo che incontreranno in un futuro già presente.

Nel gennaio 2021 è stato eseguito a Santa Cruz il primo intervento chirurgico olografico in Bolivia, utilizzando la tecnica della realtà mista con l’uso di HoloLens 3D e trasmessa in tutto il mondo. In questo modo si riducono i tempi chirurgici, si migliorano i risultati e allo stesso tempo si impartiscono conoscenze agli studenti che partecipano direttamente e virtualmente a tutte queste procedure, elevando il loro livello di apprendimento per raggiungere una professionalità di prim’ordine.

Come utilizzare queste applicazioni negli scenari di apprendimento? Nuovi progetti includono workshop formativi, corsi di diploma in Realtà Virtuale, inclusione di realtà virtuale e aumentata nelle materie mediche, telepresenza e interazione con ambienti remoti e linee strategiche di ricerca pedagogico-assistenziale. In questo modo stiamo trasformando l’istruzione in Bolivia.