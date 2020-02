La FUB porta MisuraInternet in Basilicata

La Fondazione Ugo Bordoni allestirà nell’hub di San Rocco il punto di misura dei valori statistici comparativi della qualità del servizio internet in tutto il territorio della Basilicata.

Da oggi anche i cittadini lucani avranno a disposizione MisuraInternet per verificare la qualità delle connessioni Internet fisse. MisuraInternet è il progetto promosso dall’ Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM) con Delibera n. 244/08/CSP per monitorare la qualità della rete internet e realizzato in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni.

Grazie alla disponibilità del Comune di Matera i cittadini della Basilicata potranno confrontare le diverse offerte presenti sul mercato e le prestazioni delle reti di accesso dei singoli operatori rilevate da MisuraInternet. Nell’hub di San Rocco, è stata allestita una sala sonde dove gli operatori di rete fissa verranno monitorati con sonde attive h24 7 giorni su 7.

L’obiettivo del progetto, che è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala Mandela del Comune di Matera, è di garantire ai cittadini trasparenza sulle prestazioni delle reti e delle offerte commerciali agli utenti da parte degli Internet Service Provider, come ad esempio la banda minima garantita (sia in download che in upload) che costituisce un impegno contrattuale con i consumatori. Oltre a poter verificare la qualità dei servizi offerti in ogni regione, i cittadini con il progetto Misurainternet hanno la possibilità di utilizzare un software (Nemesys) certificato e con valore probatorio per verificare la qualità della propria connessione ad Internet da postazione fissa.

“L’Hub di San Rocco – ha sottolineato il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri – si arricchisce di una funzione importante per tutti i cittadini lucani, grazie al progetto della Fondazione Bordoni, che è coerente con le finalità per cui abbiamo inaugurato la casa digitale comunale. L’Hub sarà un volano di sviluppo e di sperimentazione per molte aziende del settore dell’’hi-tech e la Fondazione Bordoni potrà essere un partner importante con cui collaborare a nuovi progetti per accrescere la competitività delle imprese insediate”.

La Fondazione Bordoni era rappresentata da Alessio Beltrame, Direttore dell’Organizzazione e della Pianificazione Strategica e da Luca Rea, responsabile dell’Area Reti. “La Fondazione sta lavorando perché la sua azione di supporto tecnologico alla Pubblica Amministrazione porti il massimo di benefici per il territorio e per la cittadinanza coinvolta. Matera è una città pilota per le nuove tecnologie e questa disponibilità dimostra ancora una volta l’apertura della città verso l’innovazione. Per questo motivo – ha proseguito Beltrame – l’interlocuzione attiva del Comune di Matera nell’ambito di un progetto nazionale promosso dall’AGCOM, rappresenta non solo un evento positivamente risolutivo ma incarna anche un modello di relazioni in cui i Comuni agiscono per l’innovazione e la competitività del proprio territorio, sostenendo e modulando l’azione delle Agenzie nazionali”.