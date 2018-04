Per la prima volta il mondiale delle monoposto elettriche sbarca nella Capitale. La gara si svolgerà domani tra le strade dell’Eur. In tv sarà visibile in chiaro su Italia1 HD, Mediaset Italia 2, in live streaming su Sportmediaset.it (sito e app) e in HD sul satellite attraverso la piattaforma TivùSat. 5 ore di dirette, la gara è alle 16.

Domani i bolidi della Formula E sfrecceranno a Roma. Sul circuito dell’Eur si svolgerà la settima tappa del Mondiale 2017-18 per monoposto elettriche. È la prima volta in Italia. Con un tracciato di 2,8 km e 21 tornanti, il circuito è il secondo più lungo della stagione: le macchine partiranno da via Cristoforo Colombo, a ridosso di piazza G. Marconi, lambiranno anche il Palazzo della Civiltà Italiana o del Lavoro, più conosciuto come il ‘Colosseo quadrato’, e il vincitore passerà sotto la bandiera a scacchi che sarà sventolata nei pressi dell’Obelisco di Marconi.

Sarà Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro e in alta definizione l’intera programmazione di qualifiche e gare: oltre 5 ore complessive distribuite su Italia 1 HD, Mediaset Italia 2, in live streaming su Sportmediaset.it (sito e app) e in HD sul satellite attraverso la piattaforma TivùSat. Per l’occasione, la tv di Cologno Monzese allestirà uno studio direttamente dentro al circuito, sulla terrazza del Palazzo dei Congressi, dal quale verranno trasmessi il pre e post gara oltre che la telecronaca live dell’evento. Inoltre, integrerà la già imponente produzione FIA (che conta diverse telecamere aeree tra cui un elicottero), con 15 telecamere esclusive, su un totale di 60: una copertura televisiva senza precedenti.

L’E-Prix, il Campionato delle velocissime monoposto elettriche, per questa e per le prossime due stagioni, con un’opzione sulle successive tre, sarà visibile in chiaro solo sulle Reti Mediaset.

Il circuito della gara di Formula E a Roma – 14 aprile 2018

Alle ore 16 la gara

Il gran premio si correrà interamente nella giornata di sabato. L’evento sportivo prende il via alle ore 8.00 con la prima sessione di prove libere, per poi proseguire alle 10.30 con la seconda. A mezzogiorno è in programma lo start delle qualifiche ufficiali, poco più tardi, alle 12.45, la Superpole: le cinque monoposto con i migliori tempi sul giro si contendono la pole-position e le prime file (come nella Superbike).

Alle 15.00 la parata dei piloti, mezz’ora più tardi la disposizione delle vetture sulla griglia di partenza.

Alle 16:00 la gara con semaforo verde da Piazzale Marconi. Paddock, garage e pit lane sono sistemati al Palazzo dei Congressi. L’E-Prix di Roma si chiuderà poi alle 17.05 con la premiazione dei piloti sul podio.

Il giro di pista – la simulazione

Formual E all’Eur per i prossimi 3 anni?

Formula E e Roma, binomio possibile anche i prossimi tre anni. Renato Bisignani, Direttore della Comunicazione della Formula E ha dichiarato: “Abbiamo una delibera comunale con Roma Capitale ed Eur Spa per i prossimi tre anni quindi la strada è ben avviata – ricorda Bisignani -, ma il calendario lo presenteremo a giugno come consuetudine e così anche le date per un eventuale altro Gran Premio di Formula E nella Capitale, con la speranza che questa prima tappa romana sia di successo per includerla anche nella prossima stagione”.

“Le date sono top secret – conclude – ma il mese potrebbe essere ancora quello di Aprile e naturalmente è confermatissimo il circuito cittadino dell’Eur che rappresenta un grande connubio tra storia e modernità, perfetto per la Formula E”.

Come muoversi prima, durante e dopo l’E-Prix di Formula E di Roma

L’evento ha richiesto la chiusura di viale Cristoforo Colombo dalle 20.30 di giovedì 12 aprile fino alle 5.30 di domenica 15 aprile nel tratto compreso tra viale America e via delle Tre Fontane. Le modifiche alla viabilità privata saranno inserite dalla Centrale della Mobilità sull’app Waze. Le app del trasporto pubblico (ad esempio GoogleMaps, Moovit…) che utilizzano i nostri dati visualizzeranno gli avvisi in tempo reale. Per maggiori info: https://romamobilita.it/it/servizi/muoversiaroma/formula-E