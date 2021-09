La cybersecurity non è un processo ma un ecosistema

Il workshop – Roma

27 settembre 11:00 – 13:00

Si terrà il 27 settembre a Roma il workshop dal titolo ‘La cybersecurity non è un processo ma un ecosistema’, organizzato da Atlantica Cyber Security e sponsorizzato da IBM. Tema dell’evento sarà la cybersecurity intesa come cultura diffusa di approccio e gestione del rischio di attacchi, con particolare attenzione al ruolo delle aziende e dei fornitori nel “fare filiera”. Un tema di grande attualità, in un contesto di crescente consapevolezza dei rischi legati al mondo cyber da parte delle aziende.

Il workshop, che sarà in modalità ibrida (relatori in presenza, pubblico in streaming), si terrà dalle ore 11:00 alle 13:00. Il link per lo streaming sarà diffuso nei prossimi giorni.

AGENDA

Corradino Corradi , Head of ICT Security, Privacy & Fraud Management, Vodafone

, Head of ICT Security, Privacy & Fraud Management, Vincenzo Di Nicola , Head of Technological Innovation and Digital Transformation, INPS

, Head of Technological Innovation and Digital Transformation, Massimo Ravenna , Head of Cyber Security, Acea

, Head of Cyber Security, Luigi Maracino , General Manager, Atlantica Cyber Security

, General Manager, Giulia Caliari, Security Architect, IBM

Modera: Arturo di Corinto