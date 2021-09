Si terrà il 12 ottobre a partire dalle 11,00 il webinar organizzato da Atlantica Digital e NanoLock Security “Affrontare le sfide della sicurezza informatica nelle infrastrutture critiche”.

“Affrontare le sfide della sicurezza informatica nelle infrastrutture critiche” è il titolo del webinar organizzato da Atlantica Digital e NanoLock Security in programma il prossimo 12 ottobre alle 11,00.

Oggetto del webinar il mondo delle utility, che stanno vivendo un periodo di profonda trasformazione e digitalizzazione delle infrastrutture, volto a migliorare l’efficienza e a ridurre i costi operativi. Un processo che porta con sé alcuni effetti collaterali, fra cui la maggior esposizione a vulnerabilità e attacchi informatici.



E’ per questo che oggetto del webinar saranno alcuni temi che riguardano in particolare la security e in particolare le sfide della sicurezza IT nel mondo delle utility. Quali sono le maggiori criticità sul fronte security per le utility? Quali sono gli approcci alla sicurezza?

Il nuovo livello di sicurezza e l’approccio cosiddetto zerotrust.

In questo contesto, sarà presentata la proposta congiunta di Atlantica Digital Cybersecurity e NanoLock Security.

E’ prevista, infine, una sessione di domande e risposte.



Gli Speaker:



Luigi Maracino

Direttore generale Atlantica Cyber Security

Yanir Laubshtein

VP Soluzioni Cyber NanoLock Security



L’evento è gratuito ma è necessario iscriversi qui:



https://lnkd.in/dPV5n3Uw



Sarà possibile assistere al webinar collegandosi al seguente link:



https://lnkd.in/dWGbixTc