Atlantica Digital offre alle aziende interessate l’attività di “Vulnerability Assessment e Penetration Test”, completamente gratuita fino al 30 Novembre 2021, attraverso i servizi resi dal Next Generation Security Operation Center (SOC), in collaborazione con la Società PenTera.

È sotto gli occhi di tutti che il settore della sanità italiana è drammaticamente oggetto di attacchi informatici, a volte estremamente critici per i dati riservati dell’ente attaccato, oltre che per la normale erogazione dei servizi ai cittadini.

Atlantica Digital si occupa di protezione dei dati da 30 anni e ha da sempre avuto a cuore l’attività di tutti gli enti pubblici e privati, in particolare per quelli che operano nel settore Sanitario, ed è consapevole che un problema sociale così grave richieda un contributo da parte di tutti.

Per questa ragione Atlantica Digital intende offrire a tutte le aziende interessate l’attività di “Vulnerability Assessment e Penetration Test”, completamente gratuita fino al 30 Novembre 2021, attraverso i servizi resi dal nostro Next Generation Security Operation Center (SOC) in collaborazione con la Società PenTera, leader mondiale del settore.

A seguito del nostro assesment sarà data al cliente l’evidenza di tutti punti deboli all’interno della propria infrastruttura, realmente sfruttabili da un attaccante, e saranno fornite indicazioni sulle contromisure da implementare per rafforzare la postura di sicurezza rispetto a potenziali attacchi hacker, attacchi di tipo ransomware, ecc; tutto ciò sarà effettuato in modalità totalmente riservata e senza alcun rischio di impatto sulla normale operatività e, ribadiamo, senza alcun costo.

Atlantica Digital è a disposizione per fornire chiarimenti; a tal fine potete contattare Annalisa Mugheddu al numero +39.389.1344088, mail annalisa.mugheddu@atlantica.it.