Atlantica Digital parteciperà all’EEEIC (International Conference on Environment and Electrical Engineering) che si terrà dal 7 al 10 settembre a Bari. Sessione speciale il 7 settembre.

ATLANTICA DIGITAL SPA parteciperà all’EEEIC EEEIC – 21st International Conference on Environment and Electrical Engineering che si terrà a Bari dal 7 al 10 settembre: Il Forum Internazionale per lo scambio di idee e informazioni sui sistemi energetici oggi e nel futuro.

La conferenza offre un’opportunità unica per i progettisti e gli industriali in generale per interagire direttamente con ricercatori universitari, produttori e distributori di apparecchiature per l’energia e per discutere un’ampia varietà di argomenti relativi ai sistemi energetici e alle questioni ambientali.

La conferenza offre ad eminenti accademici e professionisti industriali di tutto il mondo un forum di discussione sul futuro dell’energia elettrica e delle questioni ambientali e presenta una base per identificare le direzioni per la continuazione della ricerca.

Sessione speciale il 7 settembre

ATLANTICA DIGITAL SPA presiederà una sessione speciale il 7 settembre sul tema “Approcci ICT avanzati alla prevenzione e mitigazione collaterale degli infortuni sul lavoro o in ambito operativo“, presentando i propri progetti:

1. Approccio IA alla riabilitazione cognitiva. Lo studio illustra un assistente software virtuale in grado di guidare il soggetto nell’esecuzione di esercizi di riabilitazione cognitiva per persone con PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress) e TBI (trauma cranico).

2. Riabilitazione domestica tramite soluzione COT. La riabilitazione attiva è un programma basato sull’esercizio progettato per migliorare il livello di funzionalità delle persone con disabilità motorie. Questo studio illustra un sistema software riabilitativo opportunamente progettato per supportare sia (i) i pazienti, guidandoli nella corretta esecuzione di un esercizio; e (ii) i fisioterapisti, consentendo loro di controllare a distanza i progressi di un paziente.

3. Sedia a rotelle multimodulare – PI. Questo progetto una sedia a rotelle innovativa per migliorare la vita dei disabili attraverso una suite di funzionalità modulari. L’innovativa sedia a rotelle può migliorare le attività all’aperto, la fisioterapia e il comfort grazie alla #meccatronica integrata, al CCC e a una capacità di autoriparazione della stampa 3D controllata da blockchain.

4. Automobilistico per PI. Un fattore dirompente della mobilità personale è la possibilità fornita dalla trazione elettrica di realizzare prodotti senza barriere all’ingresso e di gestire la mobilità come fattore abilitante. Questo contributo illustra i risultati di un progetto volto a verificare come le strutture di un veicolo possono accogliere sedie a rotelle, come i sistemi di guida possono essere gestiti in sicurezza, e il ruolo dell’estetica e del design come chiave funzionale di fruizione.