La Corea del Sud investe 187 milioni di dollari per lo sviluppo del metaverso. Seul investe per la creazione di un ecosistema nazionale del metaverso e chiama a raccolta creativi e sviluppatori.

Il governo sudcoreano investe 187 milioni di dollari sullo sviluppo del metaverso, in particolare sull sviluppo di una piattaforma ad hoc, battezzata Expanded Virtual World, su cui convergeranno creatori, industry e talento commerciale.

L’annuncio è arrivato dal ministero dell’Ict, della Scienza e della pianificazione del futuro che ha messo sul piatto la bella somma di 223,7 miliardi di won coreani per creare un ecosistema del metaverso a sostegno della crescita del contenuto digitale e della componente aziendale all’interno del paese.

Il ministero in un comunicato ufficiale ha reso noto che i fondi saranno spesi in primo luogo per completare la nuova piattaforma, da usare in primo luogo per la crescita digitale delle città, dell’istruzione e dei media.

Dal punto di vista regolatorio, ci saranno alcuni problemi in più da superare in Corea del Sud, dove ad oggi non sono legali né i giochi basati su NFT né l’emissione di token.

L’iniziativa sul metaverso rientra in una più ampia strategia del governo do Seul per un nuovo “Digital New Deal” nazionale per connettere l’intera industria del paese.