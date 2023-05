La Cina si sta già preparando per la catena di approvvigionamento nel mondo fisico che potrebbe sconvolgere il settore della realtà virtuale.

Quando il governo cinese giudica importante un settore e si accinge a plasmarne lo sviluppo, ricorre a una strategia economica collaudata: la politica industriale.

Ora la Cina sta portando quella strategia nel metaverso.

Il Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) questa settimana ha pubblicato un piano di 12 pagine sullo sviluppo del settore della realtà virtuale (VR) e sull’integrazione della realtà virtuale con applicazioni industriali come la produzione.

La prima politica industriale del metaverso nazionale al mondo?

Il documento MIIT è il primo piano di sviluppo a livello nazionale della Cina per il settore VR, secondo il sito di notizie finanziarie Yicai. In precedenza, gli sforzi ufficiali per indirizzare le risorse statali verso lo sviluppo di un metaverso si svolgevano principalmente a livello cittadino.

Il MIIT ha rilasciato una serie di “opinioni guida” sullo sviluppo dell’industria della realtà virtuale alla fine del 2018, ma quel documento ha preceduto le discussioni tradizionali sul metaverso, che non sono decollate fino a quando Facebook (ora Meta) e Microsoft non hanno iniziato discutendo pubblicamente il concetto nel 2019.

In che modo il rivolgimento della catena di approvvigionamento influenzerà il metaverso

Sebbene l’ultimo documento non utilizzi esplicitamente il termine “metaverso”, discute a lungo di numerose tecnologie su cui si baserebbe la costruzione di un metaverso, come i display near-eye montati sulla testa e la tecnologia di tracciamento degli occhi e dei gesti.

E solo perché il metaverso vive nel regno virtuale non significa che possa sfuggire ai grovigli della catena di approvvigionamento del mondo fisico. Il piano MIIT lo riconosce. Dice che la Cina dovrebbe mirare alla resilienza facendo i propri passi avanti nel software e nell’hardware chiave, in modo da garantire l’accesso domestico alle apparecchiature e ai componenti VR.

Il piano fissa l’obiettivo di coltivare 100 “imprese backbone” innovative e influenti nel campo della realtà virtuale e di sviluppare 10 città pilota e parchi industriali per dimostrare l’integrazione industriale delle tecnologie VR e AR in campi come i media, l’istruzione, l’estrazione mineraria e i disastri naturali gestione.

Più in generale, il MIIT chiede di indirizzare i fondi a livello nazionale per alimentare il settore della realtà virtuale. Incoraggia lo sviluppo di “piccoli giganti” in VR, un cenno a un altro programma industriale che offre sussidi, accesso prioritario ai prestiti e altre politiche preferenziali alle piccole e medie imprese scelte dal governo per i loro prodotti e know-how speciali come nei settori strategici.

Le azioni cinesi legate al metaverso sono aumentate

Il governo cinese vuole che il suo settore VR nazionale raggiunga un valore di 350 miliardi di yuan ($ 48 miliardi) entro il 2026, un aumento di sei volte rispetto al livello dello scorso anno, secondo il piano di sviluppo.

Un indice che tiene traccia delle azioni quotate in Cina correlate al metaverso (link in cinese) è salito di oltre il 5% alla notizia, con alcuni titoli costitutivi che sono aumentati di oltre il 20%. AVIT Ltd., un produttore di giochi e apparecchiature VR quotato a Shenzhen, ha visto le sue azioni balzare di quasi il 40% questa settimana.

Per la Cina, il metaverso rappresenta un campo di battaglia Internet importante ed emergente. Stabilire influenza e dominio in quest’arena sarà fondamentale per raggiungere e mantenere l’abilità tecnologica cinese, secondo un gruppo industriale del metaverso supervisionato dallo stato.

Le aziende cinesi stanno investendo molto nel settore. Ad agosto, Unity Technologies, uno sviluppatore di giochi statunitense i cui prodotti sono sempre più utilizzati per sviluppare AR, VR e il metaverso, ha raggiunto un accordo per formare una joint venture cinese chiamata Unity China, del valore di 1 miliardo di dollari. Uno dei partner della joint venture è la PCI Technology con sede a Guangzhou, un’azienda di intelligenza artificiale specializzata nel riconoscimento facciale e nell’analisi video.

Anche altri giganti della tecnologia, tra cui Alibaba, la società madre di TikTok, ByteDance, e la società di telecomunicazioni statale China Mobile hanno investito in Unity China. Hanno anche indirizzato individualmente altri fondi nel metaverso. China Mobile, ad esempio, ha una filiale dedicata alla creazione di contenuti VR e AR digitali. A marzo, Alibaba ha condotto un round di investimento da 60 milioni di dollari in Nreal, un produttore cinese di occhiali per realtà aumentata.