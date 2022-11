La Cina diffida della ‘febbre’ da metaverso dopo i megatagli di Meta

Il giornale economico del governo cinese mette in guardia dalla “febbre” da metaverso, dopo le migliaia di licenziamenti annunciati da Meta.

L’industria del metaverso sembra promettente ma potrebbe non andare bene in tutte le regioni del mondo, secondo un articolo dell’Economic Daily, di proprietà del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, sinonimo di governo popolare centrale, è dal 1954, la principale autorità amministrativa del Repubblica Popolare Cinese.

A partire dallo scorso anno le autorità di diverse città cinesi hanno rivelato dei piani per sostenere lo sviluppo del metaverso.

Il principale quotidiano economico cinese ha messo in guardia dal saltare “febbrilmente” sul carro del metaverso mentre i governi e le imprese locali si riversano nel settore in forte espansione, anche se il proprietario di Facebook Meta Platforms annuncia tagli di posti di lavoro questa settimana.

Dubbi sull’efficacia del metaverso: non va bene dappertutto

“L’industria del metaverso sembra promettente, ma potrebbe non adattarsi a tutte le regioni. Diffidare di seguire febbrilmente l’esempio e scommettere in grande su di esso mentre si è distaccati dalla realtà”, si legge in un articolo dell’Economic Daily, un quotidiano gestito dal Consiglio di Stato e supervisionato dal dipartimento centrale della propaganda del Partito Comunista Cinese.

L’articolo, che sollecita “la prudenza nell’espansione nell’industria del metaverso”, rende noto che più di 30 governi locali in Cina hanno emanato politiche a sostegno dello sviluppo del metaverso e che sono stati istituiti più di 18 parchi industriali specifici per il metaverso.

L’Economic Daily lo ha paragonato al fervore che circondava la nuova industria energetica anni fa, che ha portato a una sovraccapacità di generazione di energia solare ed eolica in molte aree. Sul suo sito ufficiale, il quotidiano si definisce “un importante canale di opinione pubblica per il Comitato Centrale del PCC e il Consiglio di Stato per guidare il lavoro economico”.

L’articolo non menzionava Meta direttamente

Dallo scorso anno, le autorità di diverse grandi città hanno svelato piani per sostenere lo sviluppo del metaverso, tra cui Shanghai, Hangzhou e Wuhan, la capitale della provincia centrale di Hubei.

Ma alcuni sono diventati più cauti su alcuni elementi del metaverso. Durante l’aggiornamento del suo piano industriale per il metaverso dal 2022 al 2025, il governo di Wuhan ha rimosso una riga sugli NFT o token non fungibili.

La bozza di piano originale, pubblicata ad agosto, affermava che le autorità avrebbero rafforzato gli sforzi per attirare affari e investimenti nella città in aree come le NFT. Tuttavia, poiché il trading e il mining di criptovalute sono vietati in Cina, le organizzazioni statali stanno cercando di far avanzare lo sviluppo della blockchain senza il coinvolgimento di tali token.

I media statali cinesi hanno mantenuto un tono diffidente sul metaverso

Il People’s Daily, portavoce del Partito Comunista, ha affermato a novembre che le persone devono “rimanere razionali nel comprendere l’attuale mania del metaverso”. Un mese dopo, il giornale affermava che chiunque fosse coinvolto nella vendita di proprietà virtuali rischiava di “bruciarsi”.

Lo scorso novembre, l’Economic Daily ha anche messo in guardia contro il trading speculativo in azioni concept metaverse, facendo crollare i prezzi delle azioni prima di rimbalzare. In un commento, il giornale ha affermato che i commercianti al dettaglio dovrebbero evitare di affrettarsi a investire in un concetto “immaturo” come il metaverso, poiché era qualcosa che richiedeva investimenti e sviluppo a lungo termine.

All’estero, anche l’industria del metaverso sta affrontando una strada accidentata. Meta, il proprietario di Facebook che ha cambiato nome l’anno scorso per mostrare il suo impegno per il concetto futuristico, sta licenziando migliaia di lavoratori. Martedì, l’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha detto ai dirigenti di essere responsabile dei suoi passi falsi e che il suo ottimismo sulla crescita aveva portato a un eccesso di personale, ha riferito il Wall Street Journal.