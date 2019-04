Kitchen sound, dal 15 aprile la nuova edizione su Sky Uno

Al via la quinta edizione inedita di Alessandro Borghese Kitchen Sound. Da lunedì 15 aprile all’ora di pranzo su Sky Uno l’originale videoenciclopedia di ricette a ritmo di musica dello Chef – ideata e prodotta da Level33 e AB Normal – torna con nuove proposte culinarie. In questo appuntamento quotidiano con le sue ricette – pillole della durata di 5 minuti – si ripercorrono i suoi 20 anni di carriera.

In alcune delle nuove puntate di questa edizione – registrate all’interno di MN LAB – saranno protagonisti dei grandi amici di chef Borghese. Il primo è il pasticcere della costiera amalfitana Sal De Riso che – da lunedì 22 aprile – insegnerà a elaborare alcune delle sue creazioni più rappresentative come la Delizia al Limone e la Torta Ricotta e Pere. Spazio poi – da lunedì 27 maggio – allo chef dell’Imbuto di Lucca Cristiano Tomei: insieme a chef Borghese sarà impegnato nella creazione di una serie di ricette “svuotafrigo” per insegnare come usare al meglio gli ingredienti “di troppo” e per evitare gli sprechi. E ancora – in autunno – è il turno del pizza-ricercatore Renato Bosco che svelerà i segreti per creare una pizza perfetta.

L’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound è dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno. Le ricette della settimana sono poi raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. Rds 100% Grandi Successi, inoltre, firma la playlist che accompagna i menù proposti dallo Chef.