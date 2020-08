Ritorna il grande calcio europeo in televisione, oggi e donani con le super sfide di Juventus e Napoli rispettivamente con Lione e Barcellona. Le partite saranno trasmesse in diretta HD via satellite in esclusiva su tivùsat. Il calendario con i quarti, le semifinali e la finale di Champions.

Stasera e domani torna in televisione il grande calcio europeo, con le sfide di Champions League per gli ottavi di finale: Juventus-Lione e Barcellona Napoli.

Si parte oggi, venerdì 7 agosto, alle 21:00 con la partita Juventus – Lione, che sarà trasmessa su Canale 5 (digitale terrestre) e su Canale 5 HD in esclusiva via satellite e in chiaro solo su tivùsat (canale 105).

L’altra italiana ancora in gara è l’Atalanta che è già qualificata per i quarti di finale di Champions.

Domani, sabato 8 agosto, invece, sarà il turno del Napoli, che se la vedrà con il Barcellona. Anche questa super sfida sarà trasmessa su Canale 5 (digitale terrestre) e via satellite in esclusiva su tivùsat su Canale 5 HD (canale 105 di tivùsat).

Quarti di finali, semifinali e finale si disputeranno con la formula delle final eight a eliminazione diretta in gara unica all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica e all’Estádio José Alvalade di Lisbona tra il 12 e il 23 agosto 2020.

Precisamente, i quarti di finale si terranno il 12/13/14/15 agosto, le semifinali il 18/19 agosto e la finale il 23 agosto.

Lo Stadio Olimpico Ataturk di Istambul avrebbe dovuto ospitare la finale di Champions League 2020, ma a causa della pandemia si terrà a Lisbona.

Istambul, comunque, ospiterà la finale del 2021, mentre tutte le sedi delle finali successive hanno accettato di ospitare la loro un anno dopo rispetto a quanto originariamente deciso: San Pietroburgo nel 2022, Monaco nel 2023 e Londra (Wembley) nel 2024.