Il fondatore di WikiLeaks ha accettato di dichiararsi colpevole dell'accusa per la quale dovrebbe scontare 64 mesi di carcere che saranno però compensati con quelli già trascorsi in prigione.

Secondo alcuni documenti depositati presso la corte federale degli Stati Uniti, il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, avrebbe accettato di dichiararsi colpevole di un’accusa di reato grave relativa al suo presunto ruolo in una delle più grandi violazioni di materiale classificato da parte del governo degli Stati Uniti, come parte di un accordo con il Dipartimento di Giustizia che gli consentirà di evitare la prigione negli Usa.

In base ai termini del nuovo accordo, i procuratori del Dipartimento di Giustizia chiederanno una condanna a 64 mesi, che equivale al periodo di tempo trascorso da Assange in una prigione di massima sicurezza a Londra mentre lottava contro l’estradizione negli Stati Uniti. L’accordo di patteggiamento accrediterebbe il periodo trascorso, consentendo ad Assange di tornare in Australia, il suo paese natale.

Assange è libero

L’accordo di patteggiamento deve ancora essere approvato da un giudice federale, ma ieri Assange avrebbe lasciato la prigione nel Regno Unito, secondo WikiLeaks. “Julian Assange è libero. Ha lasciato la prigione di massima sicurezza di Belmarsh la mattina del 24 giugno, dopo aver trascorso lì 1901 giorni. Gli è stata concessa la libertà su cauzione dall’Alta Corte di Londra ed è stato rilasciato all’aeroporto di Stansted nel pomeriggio, dove è salito su un aereo e ha lasciato il Regno Unito”.

Un video caricato dal gruppo mostra un furgone nero che viaggia in autostrada, seguito dalle riprese di Assange che sale su un aereo. Un giudice federale australiano ha fissato un’udienza di patteggiamento e condanna per domani mattina. I procuratori del Dipartimento di Giustizia avevano chiesto alla corte che il procedimento si svolgesse lo stesso giorno perché Assange era riluttante a mettere piede negli Stati Uniti per la sua dichiarazione di colpevolezza.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ — WikiLeaks (@wikileaks) 25 giugno 2024

Il caso Manning

Assange era perseguitato dalle autorità statunitensi per aver pubblicato documenti militari riservati forniti dall’ex analista dell’intelligence dell’esercito Chelsea Manning nel 2010 e nel 2011. Ha dovuto affrontare 18 capi d’imputazione da un’incriminazione del 2019 per il suo presunto ruolo nella violazione che prevedeva una pena massima di 175 anni di carcere. Funzionari statunitensi hanno affermato che Assange ha spinto Manning a ottenere migliaia di pagine di cablogrammi diplomatici statunitensi non filtrati che avrebbero potuto mettere a repentaglio fonti riservate, rapporti su importanti attività legate alla guerra in Iraq e informazioni relative ai detenuti di Guantanamo Bay.

Negli ultimi mesi, il presidente Joe Biden ha accennato a un possibile accordo promosso dai funzionari del governo australiano per riportare Assange in Australia. Secondo quanto riferito alla CNN da fonti informate sulla questione, funzionari dell’FBI e del Dipartimento di Giustizia si sono opposti a qualsiasi accordo che non includesse una dichiarazione di colpevolezza da parte di Assange.

Il mese scorso, un tribunale del Regno Unito ha stabilito che Assange aveva il diritto di presentare ricorso contro la sua ultima opposizione all’estradizione negli Stati Uniti, assicurandogli una vittoria nella sua battaglia durata anni per evitare di essere perseguito negli Stati Uniti per i suoi presunti crimini.

