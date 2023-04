Corso di formazione per Java Full Stack Developer

Il linguaggio di programmazione Java è tra i più diffusi e utilizzati al mondo per la realizzazione di siti web, software, app e videogiochi e per questo motivo la sua conoscenza può garantire solide opportunità lavorative e favorire la crescita e la continuità professionale. Eppure, appare sempre più difficile per le aziende reperire risorse esperte in questo campo: di fatto, gli sviluppatori restano tra i talenti che le imprese fanno più fatica ad attrarre.

Per tale ragione, Aruba, il principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia l’avvio del corso di formazione per Java Full Stack Developer in partnership con il Polo Universitario Aretino (PUA) e l’agenzia per il lavoro Umana. Un corso che rientra nel calendario delle attività di Aruba Academy, la scuola del Gruppo Aruba specializzata nella formazione in campo IT, che mira ad offrire ai giovani talenti una formazione specialistica STEM ed il conseguente inserimento nel mondo del lavoro.

Piroddi (Aruba Academy): “L’obiettivo è creare i professionisti di domani della nostra azienda”

“Questo corso rappresenta un’ulteriore opportunità offerta da Aruba Academy per diplomati in informatica, laureandi e neo-laureati STEM che arricchisce la nostra offerta formativa, mirando a creare i professionisti di domani della nostra azienda, con un approccio didattico altamente esperienziale ed un modello di apprendimento che alterna la teoria alla pratica sul campo, in affiancamento agli esperti della materia”, ha commentato Italo Piroddi, Head of Aruba Academy.

“Il Polo Universitario Aretino partecipa a questo percorso di formazione mettendo a disposizione i propri docenti universitari attivi nel corso di Ingegneria informatica nonché tutti gli strumenti necessari per raggiungere efficacemente gli obiettivi del corso sia nella fase di apprendimento sia nei processi di verifica e certificazione delle competenze acquisite dai corsisti”, ha evidenziato Francesco Simonetti, Segretario Generale e Coordinatore della didattica del Polo Universitario Aretino.

“Il mondo del lavoro si è evoluto molto rapidamente e oggi l’acquisizione di competenze specialistiche è sempre più al centro dei processi di recruiting. Umana partecipa a questa iniziativa con la propria Area Specialistica ICT perché crede fortemente nel senso di questi percorsi. Una formazione gratuita per i partecipanti, finanziata da Umana attraverso il fondo Forma.Temp, mirata ed efficace, in grado di potenziare le conoscenze in ambito STEM dei candidati e inserire in azienda futuri sviluppatori Java: professionisti esperti, e molto richiesti, capaci di padroneggiare uno fra i linguaggi di programmazione più utilizzati”, ha commentato Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana.

Materie del corso

Il corso di specializzazione, in partenza l’8 maggio, punterà a formare le risorse interessate alla programmazione di siti, applicativi e database grazie alla piattaforma di sviluppo Java, partecipando al contempo alla creazione di software, alla conduzione di test e alle attività di debug con un approccio analitico di livello avanzato.

Un percorso ideato per acquisire le conoscenze per lo sviluppo in ambito full stack: utilizzo avanzato di IDE di sviluppo e build automation (IntelliJ IDEA, Maven), l’apprendimento di sistemi per il versioning del codice (Git, GitLab), i fondamenti delle piattaforma Java e della programmazione object oriented e di Spring Framework, così come la progettazione e implementazione di Api Rest con Spring Boot, l’utilizzo di ORM (Hibernate, JPA), Database Relazionali (Mysql) e Database NoSql (Mongo DB). Completano il percorso le basi per la realizzazione di applicazioni web in Angular, l’uso di tecniche e framework di test, le best practice DevOps per la progettazione di pipeline per la Continuous Integration e il Continuous Delivery.

Competenze tecnologiche

Il corso interamente finanziato dal fondo Forma.Temp e quindi gratuito per i partecipanti, è aperto a studenti delle scuole secondarie di II° grado, diplomati in informatica, laureandi e neo-laureati STEM, con forte propensione al ruolo e passione per il settore, che desiderino acquisire skill tecnologiche sempre più specifiche ma anche competenze gestionali per affrontare un percorso di carriera in questo settore.

La durata del corso sarà di 230 ore, parte delle quali dedicate ai moduli obbligatori: sicurezza generale sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori (8 ore). In dettaglio, la durata della formazione teorica (162 ore) prevede lezioni in aula virtuale, mentre la parte di project work (60 ore) prevede parte dell’esperienza presso i Data Center Aruba o le sedi aziendali.

L’iniziativa garantirà un percorso formativo dal livello base fino al livello avanzato, con la conseguente verifica delle competenze acquisite e l’esecuzione dell’esame finale, dopo il quale verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale che apre le porte al mondo del lavoro in ambito IT.

Sbocchi professionali

In particolare, per quanti porteranno a termine con profitto il percorso formativo sarà previsto un ulteriore iter di colloqui per valutare i profili da inserire in Aruba e all’interno delle altre aziende che sono parte del Polo Universitario Aretino: si tratta quindi di una concreta possibilità di inserimento in azienda con contratto.

Le tre realtà collaborano allo scopo di contribuire al percorso formativo e agli sbocchi occupazionali per un settore che ormai ha una rapidissima crescita ed è in continua evoluzione. La partecipazione di Aruba nel Comitato di Indirizzo del Polo Universitario Aretino contribuisce a sviluppare nuove collaborazioni con il territorio, con l’obiettivo di incentivare i rapporti tra università, istituti tecnici superiori e il contesto produttivo locale in modo fluido e diretto, il tutto affiancandosi all’esperienza consolidata di Umana allo scopo di far convergere i percorsi di formazione alle effettive esigenze delle imprese.

Per saperne di più ed iscriversi al corso di formazione per Java Developer visitare la pagina di Aruba Academy: http://aru.ba/academycorsojava