It’s complicated. La vita sociale degli adolescenti sul web

Di Danah Boyd

Prefazione di Fabio Chiusi

Castelvecchi editore

Data di pubblicazione: gennaio 2018

ISBN: 9788832822021

Pagine: 336

Prezzo: € 22,00

Che succede quando gli adolescenti comunicano mediante i social network come Facebook, WhatsApp e Instagram? Come gestiscono la propria identità, come difendono la propria privacy, che cosa mettono in gioco dei propri sentimenti? Queste sono solo alcune delle domande che Danah Boyd, autrice di successo ed esperta di social media e comunicazione, affronta nel suo libro dedicato a quella second life che rappresenta ormai la forma di vita più importante per la maggioranza degli adolescenti.

L’autrice sfata i falsi miti legati alla diffusione di internet, dal presunto aumento del cosiddetto “cyberbullismo” agli esagerati pericoli sulla spersonalizzazione dei giovani, fino alla stessa definizione di “nativi digitali”, troppo semplicistica rispetto alla complessità del fenomeno. It’s complicated, frutto di dieci anni di ricerca sul campo, di interviste e di incontri con centinaia di adolescenti, è una lettura fondamentale per chiunque sia interessato a comprendere l’impatto sociale e culturale delle nuove tecnologie di comunicazione sulle generazioni future.

Danah Boyd Responsabile del settore ricerca alla Microsoft, è professoressa di Media e Comunicazione presso la New York University e membro del Berkman Center for Internet and Society di Harvard. I suoi studi si concentrano sui rapporti tra tecnologia, società e cultura giovanile. Attualmente si sta occupando di questioni legate ai big data, al diritto di privacy e ai comportamenti asociali tra i giovani.