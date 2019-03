Italtel Exprivia, parte a Genova lo sportello virtuale per i cittadini

Una postazione elettronica dotata di tecnologie di video conferenza e di collaborazione e di interazione online per accedere ai servizi regionali e comunali da remoto.

La Regione Liguria e il Comune di Genova hanno attivato lo sportello virtuale, che permette ai cittadini di accedere ai servizi comunali e regionali senza recarsi negli uffici centrali.

Una postazione installata nel capoluogo ligure, nella sede del Municipio V – Valpolcevera, dotata di tecnologie di video conferenza e di collaborazione e interazione online fornite da Cisco e pensata per accedere ai servizi regionali e comunali da remoto.

I servizi regionali e comunali raggiungono ora i cittadini attraverso le tecnologie più avanzate, razionalizzando i tempi di attesa e le modalità di accesso, grazie a totem interattivi, sale e postazioni attrezzate per videoconferenza, prenotazioni via web.

Lo sportello, inaugurato due giorni, fa parte del rinnovamento della pubblica amministrazione per aiutare i cittadini e migliorare la viabilità nelle città.

L’iniziativa di PA Digitale è frutto di un progetto Exprivia Italtel realizzato in collaborazione con Cisco e Liguria Digitale.

Le tecnologie di video conferenza e di collaborazione/interazione online (Cisco Telepresence) sono messe a disposizione da Cisco Italia, e integrate in una soluzione pensata per l’offerta di servizi digitali al cittadino creata in collaborazione con K-Digitale e Italtel.

