INWIT ha ottenuto un miglioramento del proprio rating ESG da parte di Institutional Shareholder Services (ISS), tra i principali leader di mercato a livello globale nella valutazione dei fattori ESG a sostegno delle scelte di investimento responsabile. INWIT passa dal rating C+ a B- confermando lo status “Prime”, conferito alle società best-in-class di ciascun comparto.

Tra i fattori che hanno determinato il riconoscimento, ISS ESG indica i progressi di INWIT nella strategia di sostenibilità, che si riflette in pratiche operative e politiche aziendali orientate alla tutela dell’ambiente, alla promozione dell’inclusione e a una governance responsabile, collocando INWIT al di sopra della media del settore per la performance ESG.

“Il miglioramento del rating ESG di ISS conferma la solidità del nostro modello di business intrinsecamente sostenibile – ha commentato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT -. Grazie alle infrastrutture digitali e condivise, INWIT è un generatore naturale di efficienza industriale ed economica per i clienti e sociale ed ambientale per territorio, comunità locali e ambiente. Questo upgrade riconosce, inoltre, la validità del Piano di Sostenibilità di INWIT e il nostro contributo per ridurre gli impatti ambientali del business, promuovere il benessere e la sicurezza dei dipendenti e un sistema di governance mirato al successo sostenibile”.

ISS ESG è un istituto di rating ESG leader che consente a investitori e aziende di sviluppare e integrare politiche e pratiche di crescita sostenibile, di impegnarsi su questioni di investimento responsabile e di monitorare le pratiche delle società in portafoglio attraverso soluzioni di screening.

