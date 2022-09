Il progetto, nato dalla volontà del Comune, ACER, ASP di Ferrara e Lepida di assistere i residenti più anziani e fragili nel periodo di emergenza pandemica, sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie per garantire l’inclusione sociale e l’abitare sicuro, tra cui l’Internet of Things.

Il 25 luglio a Ferrara sono state effettuate le installazioni del kit di sensori (ambientali e di movimento) nelle dodici abitazioni gestite da ACER e di proprietà del Comune di Ferrara. I residenti, individuati da ACER, sono anziani in condizioni di fragilità ma ancora autosufficienti: il monitoraggio da remoto permetterà di verificare la qualità dell’ambiente domestico e le loro abitudini di vita, così da rilevare eventuali criticità e prevedere interventi di supporto per prevenirne la non autosufficienza.

Il progetto, nato dalla volontà del Comune, ACER, ASP di Ferrara e Lepida a seguito dei bisogni rilevati nel periodo di emergenza pandemica, sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie per garantire l’inclusione sociale e l’abitare sicuro, in coerenza con le azioni finanziate dal Coordinamento AdER nel settore Internet of Things.

Lepida sarà impegnata nelle attività progettuali, tecniche e nel monitoraggio dei cittadini fragili: sarà infatti il Servizio e-Care di Lepida a effettuare il primo controllo dei dati rilevati dai sensori nelle abitazioni e a segnalare eventuali situazioni anomale agli operatori di ASP Ferrara, interfaccia con le risorse socio-sanitarie della città estense.

Le prossime settimane serviranno per mettere a punto il sistema, in modo che dal mese di settembre il servizio possa essere pienamente a regime. La Cabina di Regia del progetto verificherà l’andamento della sperimentazione per valutare la rispondenza del modello adottato, per prevedere eventuali integrazioni con nuovi sensori e per procedere con una nuova personalizzazione dei parametri rilevati dalla dashboard secondo le abitudini quotidiane di ciascun fragile.