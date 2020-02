Oggi a Milano Vodafone Italia ha presentato V-Home Mini by Vodafone, una soluzione per il controllo, la domotica e l’automazione per un ecosistema di prodotti connessi per la Smart Home. I dispositivi connessi possono arrivare anche a 1.000.

A Francesco Camarda, manager consumer IoT di Vodafone Italia, Eliana D’Aquanno ha chiesto in che modo la soluzione è semplice e intuitiva da installare e da utilizzare per migliorare il monitoraggio e il comfort della propria casa gestendo tutti i dispositivi connessi con la massima semplicità direttamente dal proprio smartphone e rispettando la privacy dei dati degli utenti.

Attivare V-Home Mini by Vodafone è veloce e richiede 6 semplici passaggi.

Una volta attivati i dispositivi, i clienti possono verificare in ogni momento il loro stato e impostare le regole di attivazione e le preferenze di utilizzo, oltre a gestire da remoto i dispositivi e gli elettrodomestici connessi della propria casa, anche tramite gli assistenti vocali presenti sul mercato.