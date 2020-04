Paramount Network (canale 27 di tivùsat) ha in serbo per voi una ricca e variegata programmazione, per intrattenervi in queste giornate in cui si è costretti a casa. E così, seguendo la filosofia dell’#iorestoacasa e dell’#AloneTogheter, vi invita a trascorrere il vostro tempo in compagnia di romantiche storie d’amore, di coinvolgenti film d’avventura, di divertenti commedie e di appassionanti serie tv. Scopriamo dunque il palinsesto della prima serata di Paramount Network, prevista per questa settimana alle ore 21.10.

Stasera

Mercoledì, in prima tv assoluta su Paramount Network, arriva l’attesissima terza stagione di “Il giovane ispettore Morse”, ispirata ad uno dei personaggi più iconici nati dalla penna di Colin Dexter, scritta da Russell Lewis, con Shaun Evans. Il detective Morse ha lasciato la polizia e la città per rifugiarsi nella pace e nella quiete della natura. Tuttavia, alcuni avvenimenti costringeranno il giovane ispettore a tornare in azione.

Giovedì 9 aprile

Risate e divertimento saranno i protagonisti della serata di giovedì con l’intramontabile “Dottor Dolittle”, di Betty Thomas e con Eddie Murphy. Il bizzarro Dottor Dolittle scopre di avere un dono: può parlare con gli animali! Topi, tigri e uccelli faranno la coda nella sua sala d’attesa. A seguire, “Il Dottor Dolittle 2”: per salvare la foresta minacciata da costruttori edili, il dottore e i suoi amici animali si mettono alla ricerca di Ava, un’orsa che renderebbe la foresta un luogo protetto dalla legge, in cui sarà così impossibile costruire.

Venerdì 10 aprile

Venerdì verrà riproposta “Sherlock”, una serie tv diventata ormai di culto, ispirata ai romanzi di Sir Arthur Conan Doyle, con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. La storia, ambientata nella Londra dei giorni nostri, narra le avventure del noto detective Sherlock Holmes e del suo fidato amico e assistente, John Watson.

Sabato 11 aprile

Il sabato di Paramount Network si tinge di colori con il film d’animazione per grandi e piccoli: “Stuart Little” di Rob Minkoff. Il dolce topolino Stuart viene adottato dai Little, una stramba famiglia con cui vivrà una serie di indimenticabili avventure. Il divertimento prosegue anche in seconda serata con il secondo capitolo: “Stuart Little 2”. Stuart Little soccorre il canarino Margalo che non riesce a volare a causa di un’ala ferita e le offre un riparo sicuro dai Little, senza però sapere che l’uccellina nasconde un ingombrante segreto…

Domenica 12 aprile

Per il giorno di Pasqua, Paramount Network organizza una serata speciale dedicata all’azione e all’avventura. Si inizia con “G.I. Joe: La nascita dei cobra”, diretto da Stephen Sommers e interpretato da: Dennis Quaid, Channing Tatum e Sienna Miller. La squadra di G.I. Joe, impiegata dal governo per la risoluzione di missioni impossibili, utilizza la più sofisticata attrezzatura spionistica e militare per combattere il corrotto trafficante di armi Destro e la misteriosa organizzazione Cobra.

A seguire, “Jack Ryan – l’iniziazione”, ispirato ai famosi romanzi di Tom Clancy, con la regia di Kenneth Branagh e interpretato da: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner e Kenneth Branagh. La storia tratta le vicende di un ex marine, oggi analista per la CIA, che finisce nel centro del mirino dopo aver scoperto un giro di denaro sospetto coordinato dal governo russo.