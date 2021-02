Inwit, via libera al rinnovo di emissioni obbligazionarie per 3 miliardi

Il Cda di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha autorizzato il rinnovo del Programma per emissioni obbligazionarie Euro Medium Term Notes (EMTN) dell’ammontare di 3 miliardi di euro.

Il Programma consiste in una piattaforma documentale e contrattuale per l’emissione di obbligazioni, scaglionate nel tempo, secondo i programmi di finanziamento della Società e le opportunità di mercato, da collocare presso investitori qualificati.

A valere sul Programma EMTN, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili per la parte non utilizzata del Programma per un nozionale massimo complessivo di 1,25 miliardi di euro o l’equivalente in altre divise, da collocare presso investitori istituzionali operanti principalmente in Europa. I titoli emessi potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati e non regolamentati (c.d. sistemi multilaterali di negoziazione).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì l’adesione al nuovo Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance e pubblicato il 31 gennaio 2020.