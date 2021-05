INWIT, un premio alla comunicazione della nuova tower company

Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni esterne e comunicazione di INWIT: 'La “nuova” INWIT è nata poco più di un anno fa, ma questo riconoscimento ci conferma che siamo sulla strada giusta per la costruzione di una best reputation'.

INWIT, la prima tower company italiana, ha ottenuto la certificazione BIC, Best in Media Communication, ideata da Fortune Italia e Eikon Strategic Consulting.

La certificazione è stata consegnata ieri sera, con la seguente motivazione:

“INWIT ottiene la certificazione Best in Media Communication 2020 per un posizionamento reputazionale molto positivo, un giudizio positivo dei giornalisti (soprattutto in relazione alla completezza delle informazioni) e la capacità di comunicare in modo efficace la “nuova INWIT”, agente di innovazione, orientata alla crescita e alle partnership.”

La certificazione Best in Media Communication è un metodo scientifico, trasparente e oggettivo, per misurare l’impatto della comunicazione aziendale. Non solo visibilità, ma anche posizionamento nei media e qualità delle relazioni che si stabiliscono con le redazioni giornalistiche.

“Questa certificazione è per noi motivo di grande orgoglio, il risultato di un duro lavoro e merito di tutto il team e dell’intera Azienda. La “nuova” INWIT è nata poco più di un anno fa, ma questo riconoscimento ci conferma che siamo sulla strada giusta per la costruzione di una best reputation” – ha dichiarato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni esterne e comunicazione di INWIT -.

Fortune Italia ha organizzato l’evento di consegna delle certificazioni BIC, Best in media communication, realizzate in collaborazione con Eikon Strategic Consulting.

L’evento, tenutosi all’Auditorium Multimediale RDS – Radio Dimensione Suono e condotto da Francesca Manzini e Fabio Insenga, ha visto la prima parte di confronto sul futuro della comunicazione, con speaker di rilievo e la consegna delle targhe di certificazione, e una seconda parte dedicata invece al networking e alle foto di rito per ogni azienda.