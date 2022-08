Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“INWIT”) rende noto che in data 3 agosto 2022 l’Amministratore Delegato, Giovanni Ferigo, e i Consiglieri non esecutivi Giovanna Bellezza, Sabrina Di Bartolomeo, Rosario Mazza e Agostino Nuzzolo hanno rassegnato le dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data del closing dell’accordo di cessione di azioni Daphne 3 S.p.A. (che detiene una quota del 30,2% in INWIT) sottoscritto in data 14 aprile 2022 tra TIM S.p.A. e un consorzio di investitori guidato da ARDIAN (“Operazione”).

A seguito del closing dell’Operazione, perfezionatosi in data odierna, l’intero Consiglio si intende dimissionario ai sensi dell’art. 13.18 dello statuto sociale di INWIT, fermo restando che tali amministratori rimarranno in carica fino al momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito per nomina assembleare.

È prevista, pertanto, in data 9 agosto 2022 una riunione del Consiglio di Amministrazione per la convocazione dell’Assemblea degli azionisti.