Realizzata una piattaforma circolare in cima alla torre di telecomunicazione INWIT, per aiutare le cicogne a costruire lì il loro nuovo nido.

Adattarsi all’ambiente che ci circonda, sempre e comunque. Questo il metodo che ha guidato la scelta di INWIT, prima tower company italiana, che ha modificato una delle sue torri per andare incontro alle esigenze di una coppia di cicogne, che aveva fatto il nido su una gru nelle vicinanze. Tolta la gru, per non “sfrattare” la famiglia di volatili togliendoli dal loro habitat, INWIT ha modificato la conformazione della sua torre, aggiungendo un “attico”, un’altana all’ultimo piano, a forma di rondella circolare, in cima dove ospitare il nido dei volatili. Che hanno gradito la nuova sistemazione e si sono sistemati lì, all’ultimo piano. Una nuova casa nel comune di Inverno e Monteleone (PV), dopo che la gru sulla quale avevano costruito il loro nido era stata rimossa.

Il traliccio di INWIT modificato con in cima la piattaforma per ospitare il nido di cicogne.

INWIT è da sempre attenta all’ambiente nello svolgimento della propria attività e ha già avviato collaborazioni volte alla salvaguardia della biodiversità con il WWF, per il monitoraggio della prevenzione incendi in alcune Oasi, e con Legambiente, per il monitoraggio della qualità dell’aria in alcune aree e parchi nazionali nell’Appennino centrale.

“L’ambiente è uno dei pilastri della strategia del nostro Piano di Sostenibilità e la tutela della biodiversità è uno dei temi rilevanti per noi e per i nostri stakeholder – ha dichiarato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT-. INWIT è da sempre vicina ai territori dove opera, è stato per noi naturale raccogliere l’invito di Comune e Regione Lombardia e adeguare la nostra torre, hub di servizi di telecomunicazione per i cittadini, con una piattaforma che potesse ospitare anche la nuova casa per le cicogne“.

“Come assessore all’ambiente non posso che plaudire ad azioni e iniziative come questa, che dimostrano come si possano coniugare gli interessi aziendali con il rispetto, la tutela e valorizzazione dell’ecosistema – ha dichiarato Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente della Regione Lombardia –. La cicogna che ogni anno torna nello stesso posto per costruire il suo nido è un evento benaugurante. Nella tradizione popolare infatti è un volatile simbolo di fecondità e gioia. Accogliamo dunque i buoni auspici che ci porta”.

“Vogliamo ringraziare INWIT che è stata da subito disponibile ad aiutarci e a non far perdere alle cicogne la loro casa – ha dichiarato Andrea Lazzari, Sindaco di Inverno e Monteleone -. Il nostro comune è da sempre attento alle esigenze anche degli animali, le cicogne sono da sempre un simbolo di rinascita e di buon auspicio e non potevamo farle andare via”.

A questo punto, chissà se INWIT non deciderà alla fine di modificare di default il design delle sue torri, di tutte le sue torri, per ospitare diverse specie di uccelli e lanciare così un nuovo servizio di monitoraggio delle migrazioni.