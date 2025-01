INWIT, una delle principali digital infrastructure company italiane, si conferma Top Employer Italia per il secondo anno consecutivo. La certificazione Top Employer Italia 2025, rilasciata alle società che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey, è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro.

INWIT si qualifica dunque anche quest’anno come employer of choice in grado di attrarre i migliori talenti sul mercato, confermando il suo impegno nell’implementazione delle best practice internazionali per la gestione delle proprie persone.

“La certificazione Top Employer 2025 attesta e premia la nostra attenzione nei confronti delle persone che giorno dopo giorno contribuiscono ai successi di INWIT e ribadisce l’impegno continuo nello sviluppo delle persone attraverso condivisione di valori, valorizzazione delle competenze di ognuno e innovazione digitale”, ha detto Diego Galli, Direttore Generale INWIT.

Per potersi qualificare per la certificazione 2025, l’azienda ha percorso e completato gli step di HR Best Practices Survey, Validation e Audit.

