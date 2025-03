INWIT raddoppia il congedo di paternità retribuito

Riconsociuti ai neopapà ulteriori 10 giorni di permesso retribuito al 100%, in aggiunta al congedo obbligatorio previsto dalla legge, per un totale complessivo di 20 giorni.

INWIT rafforza la propria passione per le persone e, nel giorno della Festa del Papà, sceglie di valorizzare il ruolo di genitore raddoppiando il congedo di paternità. Fin dal momento della nascita del bambino, l’azienda riconoscerà ai neopapà ulteriori 10 giorni di permesso retribuito al 100%, in aggiunta al congedo obbligatorio previsto dalla legge, per un totale complessivo di 20 giorni. La digital infrastructure company e primo tower operator italiano conferma così il proprio ampio impegno per la Diversity, Equity & Inclusion, diventando anche sotto questo aspetto best practice di settore.

INWIT, infatti, investe costantemente sulle persone, promuove lo sviluppo delle competenze e sviluppa misure che favoriscono la conciliazione della vita privata con quella lavorativa, credendo nel ruolo centrale delle proprie persone per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La passione per le nostre persone – uno dei cinque valori di INWIT insieme a quello per i clienti, i risultati, il digitale e il successo sostenibile – è confermata da un ampio programma di iniziative welfare dedicate ai dipendenti e dal conseguimento di recenti riconoscimenti. Tra questi figurano la certificazione Top Employers, che premia politiche e strategie HR volte ad attrarre e trattenere i talenti valorizzandone il contributo, e le certificazioni UNI/PDR 125:2022 per la parità di genere e ISO 45001 per il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, a testimonianza della validità del percorso intrapreso verso la creazione di un contesto lavorativo più sicuro, equo e sostenibile.

Questi risultati si affiancano a quelli raggiunti in ambito ESG tra cui spiccano l’inserimento dal 2022 nell’indice FTSE4Good delle imprese più virtuose per pratiche ambientali, sociali e di governance e, dal 2024, nella classifica di TIME delle 500 aziende più sostenibili al mondo.

“Con l’estensione del congedo di paternità retribuito confermiamo la nostra passione per le persone e per il successo sostenibile, aggiungendo un nuovo prezioso tassello al percorso di supporto alla genitorialità e di valorizzazione delle best practice DEI”, ha commentato Diego Galli, Direttore generale di INWIT.

Tra le principali iniziative di welfare aziendale di INWIT figurano, oltre a una policy avanzata di smart working, contributi per una mobilità sostenibile – tra cui la copertura al 75% del costo dell’abbonamento al trasporto pubblico -, una piattaforma di convenzioni aziendali e l’accesso a prezzi scontati a servizi per il benessere fisico e psicologico.

