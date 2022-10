INWIT comunica che in data odierna si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 4 ottobre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei requisiti di eleggibilità e onorabilità, nonché l’assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità richiesti dalla normativa vigente in capo a ciascuno dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato il possesso in capo ai Consiglieri Bariatti, Cavatorta, Landrevot, Ravera e Valsecchi i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance, nonché di quelli previsti per l’organo di controllo dal Testo Unico della Finanza, e in capo al Consigliere Le Cloarec i requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza; conseguentemente, la presenza in Consiglio di n. 6 Consiglieri indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato il rispetto della c.d. disciplina dell’equilibrio fra i generi prevista dalla normativa applicabile, essendo il Consiglio composto da n. 5 Consiglieri di genere femminile e n. 6 Consiglieri di genere maschile.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì positivamente avviato la discussione convergendo sull’assetto organizzativo apicale costituito da un Presidente e un Direttore Generale. Le nomine e i poteri saranno formalizzati nella prossima riunione prevista nella giornata di venerdì 7 ottobre.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato Salvatore Lo Giudice come Segretario del Consiglio di Amministrazione.

I curricula vitae dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet di www.inwit.it.