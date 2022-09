INWIT, presentate le liste per il rinnovo del CDA

Depositate le liste per il rinnovo del Cda in programma all'assemblea del prossimo 4 ottobre.

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“INWIT”) comunica che, in vista dell’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 4 ottobre 2022 (unica convocazione), per deliberare – tra l’altro – sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società sono state depositate, nei termini di legge, liste da parte dei soci Central Tower Holding Company B.V. (che ha dichiarato una partecipazione complessiva pari al 33,17% circa del capitale con diritto di voto), Daphne 3 S.p.A. (che ha dichiarato una partecipazione complessiva pari al 30,2% circa del capitale con diritto di voto), nonché da parte di un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori unitamente al socio Priviledge Amber Event Europe (che hanno dichiarato una partecipazione complessiva pari al 1,13836% circa del capitale sociale avente diritto di voto).

Il socio Central Tower Holding Company B.V. ha depositato la seguente lista di candidati:

1. Pietro Angelo Guindani, nato a Milano (Italia) il 11/01/1958 – Non indipendente

2. Sonia Hernandez, nata a Madrid (Spagna) il 15/06/1973 – Non indipendente

3. Antonio Corda, nato a Padova (Italia) il 09/04/1973 – Non indipendente

4. Christine Landrevot, nata a Lille (Francia) il 15/09/1961– Indipendente

5. Nikolaus Rama, nato a Göttingen (Germania) il 24/05/1974 – Non indipendente

6. Paolo Favaro, nato a Rivoli (Italia) il 30/04/1982 – Indipendente

7. Ana Diaz Cayetano, nata a Cadiz (Spagna) il 04/06/1973 – Indipendente

8. Christian Sommer, nato a Essen (Germania) il 19/03/1967 – Non indipendente

9. Thomas Reisten, nato a Düren (Germania) il 02/08/1972 – Non indipendente

10. Angela Maria Cossellu, nata a Ozieri (Italia) il 16/08/1963 – Indipendente

Il socio Daphne 3 S.p.A. ha depositato la seguente lista di candidati:

1. Oscar Cicchetti, nato aPizzoli il 17/06/1951

2. Rosario Mazza, nato aLamezia Terme il 27/10/1983

3. Stefania Bariatti (*)(**), nata a Milano il 28/10/1956

4. Quentin Le Cloarec (*), nato aLorient (Francia) il 16/03/1991

5. Elisabetta Paola Romano, nata aMilano il 01/04/1963

6. Laurent Fayollas, nato aNeuilly-sur-Seine (Francia) il 20/07/1963

7. Gonzague Marie Paul Noel Boutry, natoa Parigi (Francia) il 24/12/1986

8. Jean-Jacques Dayries (*)(**), natoaRabat il 07/07/1946

9. Federica Rita Vasquez, nata aCatania il 07/06/1984

10. Magali Chessé (*), nata aStrasburgo (Francia) il 19/09/1974

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del D.L.gs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2 del codice di corporate governance delle società quotate, cui Inwit aderisce.

Il Socio Daphne 3 S.p.A. propone, inoltre:

di autorizzare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2390 del codice civile, a continuare a esercitare le attività di cui ai curricula vitae e alle liste degli incarichi ricoperti nelle altre società annessi alla presente lista;

in relazione al punto 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea (Nomina del Consiglio di Amministrazione – Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti), di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ossia fino alla data dell’assemblea dei soci della Società convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024.

Il gruppo di società di gestione del risparmio e investitori unitamente al socio Priviledge Amber Event Europe ha depositato la seguente lista di candidati:

1. Secondina Giulia Ravera, nata a Cuneo il 12/05/1966

2. Laura Cavatorta, nata a Treviso il 01/02/1964

3. Francesco Valsecchi, nato a Roma il 09/07/1964

Tutti i candidati si dichiarano indipendenti.

Le informazioni di dettaglio e la documentazione prevista dall’art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti (e.g.: curricula vitae, dichiarazioni dei candidati) sono messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede della Società, sul sito internet di INWIT all’indirizzo https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti-4-ottobre-2022/documentazione/, nonché sul sito del meccanismo di stoccaggio all’indirizzo www.1info.it.

Con le stesse modalità, sono state altresì messe a disposizione del pubblico la Relazione sulla politica di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti – modifiche prima sezione – nonché una versione aggiornata con integrazioni di maggior chiarimento della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea del 4 ottobre 2022, già pubblicata in data 25 agosto 2022.