“INWIT è pronta a cogliere future opportunità, con un piano di crescita solido e una politica di dividendi che offre valore agli azionisti. Abbiamo un modello di business solido, che richiede anche molti investimenti, efficienza e capacità industriali. Al piano da 1,5 miliardi di euro di investimenti al 2030 si aggiunge un’ulteriore disponibilità in termini di spazio sul bilancio di 1,5 miliardi”. Queste le dichiarazioni di Diego Galli, Direttore Generale di INWIT, nell’intervista pubblicata oggi su Il Sole 24 Ore, nella quale ripercorre il percorso di crescita della società nell’ultimo anno e annuncia il piano industriale 2025-2030 che prevede investimenti per 1,5 miliardi fino al 2030, per realizzare oltre 3.500 nuove torri, una sempre maggiore presenza nei grandi progetti per la realizzazione delle infrastrutture “smart” e un importante programma di acquisto di terreni per arrivare, nel 2030, al 40% di aree di proprietà per i propri siti, e un programma di autoproduzione di energia grazie a 400 parchi solari di media dimensione da qui al 2028.

“Al centro dell’ecosistema digitale ci sono le torri, arrivate a quota 25mila, ma non solo. Il focus sarà anche su coperture indoor DAS (Distributed Antenna System) e smart cities. Dal punto di vista industriale, non può sfuggire la crescita del consumo di dati in mobilità. Per questo abbiamo realizzato 900 nuovi siti lo scorso anno e ci prepariamo a ulteriori sforzi. E con i nostri clienti, continuiamo a lavorare per prospettive di crescita di questa partnership di lungo termine”, ha continuato Galli.

Mentre sul fronte dei permessi per la realizzazione delle infrastrutture Galli ha spiegato: “Su 500 domande presentate nelle aree in digital divide del Piano Italia 5G del Pnrr, il 45% ha subito opposizioni di varia natura e solo il 5% è stato ottenuto nei tempi previsti”.

