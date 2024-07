INWIT per il terzo anno di seguito nell’ indice FTSE4Good

Gli indici FTSE4Good rappresentano un importante e riconosciuto riferimento, usati da un'ampia gamma di operatori per la creazione o valutazione di prodotti di investimento sostenibili.

INWIT, primo tower operator italiano, si conferma per il terzo anno consecutivo nella FTSE4Good Index Series, l’indice gestito da FTSE Russell, che classifica le migliori aziende al mondo in termini di pratiche e trasparenza a livello ambientale, sociale e di governance (ESG).

Gli indici FTSE4Good rappresentano un importante e riconosciuto riferimento, utilizzati da un’ampia gamma di operatori di mercato per la creazione o valutazione di prodotti di investimento sostenibili.

FTSE4Good premia nuovamente l’impegno di INWIT nell’integrazione delle pratiche ESG all’interno della strategia aziendale, impegno confermato dal Piano di Sostenibilità aziendale, approvato in CdA. L’attuale review ha determinato una valutazione della performance di sostenibilità di INWIT di 3,6 punti (su un massimo di 5), in miglioramento rispetto al precedente punteggio di 3,5. Il risultato raggiunto colloca l’azienda al di sopra della media del settore a livello internazionale, confermando il forte commitment per la riduzione degli impatti ambientali del business, il benessere, lo sviluppo e la sicurezza delle persone, la definizione di un sistema di governance finalizzato al successo sostenibile.

“Con la conferma dell’inclusione nell’indice di FTSE4Good si rafforza il nostro percorso ESG – ha sottolineato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT-. Il modello di business intrinsecamente sostenibile di INWIT, grazie alle nostre infrastrutture digitali e condivise, è un generatore naturale di efficienza industriale, economica, sociale ed ambientale, a vantaggio delle comunità locali e dell’ambiente.”

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz