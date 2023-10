INWIT partecipa al Verde Blu Festival

Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT: “Il nostro modello di business è intrinsecamente sostenibile: ha portato e porta maggiore efficienza economica ed industriale, in primo luogo per i nostri clienti, gli operatori di tlc".

In occasione del Verde e Blu Festival che si sta svolgendo a Milano, è intervenuto, nel panel dal titolo Digital economy: la crisi dei modelli economici e la rivoluzione digitale, Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT:

“Il nostro modello di business è intrinsecamente sostenibile: ha portato e porta maggiore efficienza economica ed industriale, in primo luogo per i nostri clienti, gli operatori di tlc. Il settore delle Towerco è capital intensive: facciamo grandi investimenti e abbiamo alta necessità di remunerare il capitale investito”.

“Il nostro business model porta anche maggiore efficienza ambientale; dove c’erano due torri ora ce n’è solo una. Questo vuol dire minore utilizzo di risorse, minor utilizzo del terreno, minore uso di carburante, minori manutenzioni, quindi anche minore produzione di CO2. La torre oggi è un’infrastruttura condivisa e digitale che porta efficienza nella catena del valore, ed è sempre più uno snodo chiave delle moderne infrastrutture digitali: asset connessi, distribuiti e protetti in grado di fornire servizi avanzati nell’ambito dell’ecosistema 5G, dalla connettività in fibra all’hosting di antenne fino all’ospitalità di mini data center dell’architettura edge computing e alla sensoristica avanzata IoT”.

“Nell’area Social del nostro Piano di sostenibilità, integrato nel nostro Piano industriale, rientra il core business dell’azienda, in qualità di abilitatore della digitalizzazione a servizio degli operatori, sintetizzato nell’obiettivo “social” di medio-lungo termine del Piano “Contribuire alla riduzione del digital divide e allo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità e favorire il coinvolgimento, il benessere, lo sviluppo e la sicurezza delle nostre persone. Utile ricordare che, secondo l’indagine del 2023 elaborata per INWIT dall’Istituto Piepoli, il 91% degli italiani conferma il valore delle infrastrutture digitali e l’87% è consapevole del loro valore per la crescita e lo sviluppo sostenibile”.