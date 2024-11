INWIT ottiene il livello “A” del rating ESG di GRESB per il secondo anno consecutivo

Suigo (INWIT): “Questo risultato conferma la validità del nostro modello di business intrinsecamente sostenibile, nel quale la sostenibilità rappresenta una leva per la creazione di valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.”

Per il secondo anno consecutivo INWIT, digital infrastructure company italiana, ha ottenuto il livello “A” del rating ESG di GRESB, il livello più alto assegnato dall’agenzia internazionale specializzata nella valutazione di aziende infrastrutturali.

In soli 4 anni INWIT, che nel 2020 era partita da uno score D, ha guadagnato un significativo upgrade raggiungendo il punteggio massimo, A, nel 2023, confermato quest’anno con uno score salito di tre punti, a 87.

Il miglioramento dello score è frutto del riconoscimento del massimo punteggio nella disclosure in generale e, in particolare, nella disclosure dell’implementazione della sostenibilità. Un risultato che riconosce il valore del primo Bilancio Integrato di INWIT, pubblicato nel 2024, contenente la Relazione Finanziaria annuale e la Dichiarazione non Finanziaria: il documento, relativo al 2023, rappresenta un significativo traguardo nel percorso di rendicontazione intrapreso dalla società a partire dal 2020 e mira a dare una visione coerente e integrata dell’azienda a tutti i suoi stakeholder, raccontando le performance raggiunte e gli impegni assunti.

Confermato, anche per quest’anno, il massimo dei voti nella sezione relativa alla disclosure di pratiche di stakeholder engagement.

“Ottenere lo score “A” nel rating ESG di GRESB per il secondo anno consecutivo conferma la validità del nostro modello di business intrinsecamente sostenibile, nel quale la sostenibilità rappresenta una leva per la creazione di valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder”, ha dichiarato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità INWIT.

