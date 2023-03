INWIT: nuovi massimi storici sulle voci di delisting e Opa di Ardian

INWIT +5,39% in Borsa balza ai nuovi massimi storici grazie alle indiscrezioni di Reuters sull’ipotesi di Opa finalizzata a delisting da parte di Ardian. Secondo fonti vicine alla situazione il gruppo di private equity francese ha iniziato a studiare l’operazione con l’advisor JP Morgan. Secondo voci di mercato l’ipotesi è credibile anche per il fatto che Ardian è secondo azionista di INWIT con il 30,6% subito dietro a Vodafone tramite Vantage Towers (33,2%).

Fase esplorativa

Secondo la Reuters, la società d’investimento francese Ardian sta esplorando le prime fasi di un’offerta per Inwit , prima tower company italiana che ha un valore di mercato di 11 miliardi di euro. La tower company ha chiuso il 2022 con un utile netto di 293 milioni, in crescita del 53% a fronte di ricavi per 853 milioni, in aumento del +8,6% e un’Ebitda di 779,2 milioni (+9%).

Ardian, secondo maggiore azionista di Inwit dopo l’azienda europea di torri Vantage Towers, intende acquisire Inwit e toglierla dalla Borsa ed è al lavoro su questo con i consulenti di JP Morgan Chase & Co per una possibile offerta.

La notizia ha spinto al rialzo le azioni di Inwit che hanno raggiunto in avvio i massimi storici a Milano, in progresso in mattinata fono al 4,8%.

Alle 11:20 il titolo è in rialzo del 3,80%, a 11,76 euro, appena sotto il massimo di 11,87 euro toccato in precedenza. Alle 17,30 il titolo è a +5,39% ritoccando i massimi a 11,94 euro.

L’offerta per Inwit potrebbe richiedere mesi prima di concretizzarsi, poiché i preparativi sono ancora in fase preliminare. Ardian sta valutando la possibilità di coinvolgere un investitore per contribuire a finanziare un’offerta, data l’entità dell’operazione.

La partecipazione di Vantage Towers rappresenta un potenziale ostacolo all’operazione, poiché la società si considera un “investitore a lungo termine” di Inwit.

Ardian detiene una quota del 30% circa, mentre Vantage ha il 33%.

INWIT composizione

Nata come spin-off delle attività di Tim nel settore delle torri di telefonia mobile, Inwit si è fusa nel 2020 con l’attività di Vodafone nel settore dei tralicci in Italia per creare un gigante nazionale che gestisce oltre 23.000 torri.

Inwit genera la maggior parte delle entrate attraverso contratti a lungo termine con i carrier wireless per ospitare le rispettive infrastrutture di antenne mobili sui suoi tralicci.

Vantage è a sua volta oggetto di un’offerta di acquisto da parte di una joint venture formata dall’azionista di Vantage, Vodafone, e da un consorzio che comprende Kkr e Global Infrastructure Partners (GIP).

L’Europa ha visto gli investitori in infrastrutture competere per una fetta delle sue più grandi reti di torri, in parte a causa del loro rendimento in contanti stabile e dei contratti a lungo termine. Deutsche Telekom lo scorso anno ha venduto il 51% della sua attività di torre Funkturm a un consorzio formato dalla canadese Brookfield e dalla società di private equity statunitense DigitalBridge.