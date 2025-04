INWIT, l’assemblea nomina il nuovo Consiglio di amministrazione

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di INWIT S.p.A. (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.), si è riunita oggi a Milano sotto la presidenza di Oscar Cicchetti.

Bilancio di esercizio e distribuzione dividendo ordinario

L’assemblea di INWIT ha approvato il bilancio integrato 2024 che si è chiuso con un utile netto di 353,8 milioni di euro.

L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2024 di euro 0,5156 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio.

Il dividendo complessivo, che verrà distribuito sulla base delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, risulta pari a euro 480.482.489,16.

Il dividendo verrà posto in pagamento dal 21 maggio 2025, con stacco cedola il 19 maggio 2025 (in conformità al calendario di Borsa Italiana) e record date (ossia la data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF) il 20 maggio 2025.

Il Bilancio Integrato 2024 è disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo www.inwit.it sezione https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-azionisti-15-aprile-2025/documentazione/.

Dividendo straordinario

L’Assemblea ha approvato la proposta di pagamento di un dividendo straordinario, a novembre 2025, nella misura di euro 0,2147 per azione, per un importo massimo di euro 200.076.785,15, a valere sulle riserve distribuibili della Società, fermo restando che, in caso di variazione del numero di azioni proprie in portafoglio alla data di stacco cedola, si manterrà inalterato il valore del dividendo unitario con conseguente variazione dell’importo complessivo distribuito. La distribuzione di un dividendo straordinario risponde all’obiettivo di fornire un ulteriore beneficio monetario agli azionisti.

Il dividendo verrà posto in pagamento in data 26 novembre 2025 (data stacco cedola 24 novembre 2025 e record date il 25 novembre 2025). Il dividendo straordinario è da ritenersi interamente tale da un punto di vista borsistico, essendo una distribuzione eccezionale e non ricorrente.

Relazione sulla Politica di Remunerazione e compensi corrisposti

L’Assemblea di INWIT ha approvato, ai sensi deII’art. 123-ter del TUF, la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024, in materia di compensi degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all’esercizio 2025, e si è espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione, in materia di compensi 2024.

La Relazione sulla politica di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 è disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-azionisti-15-aprile-2025/documentazione/.

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L’Assemblea ha autorizzato, per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data odierna, l’acquisto di azioni proprie per un importo massimo di 400 milioni di euro, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob. L’Assemblea di INWIT ha altresì autorizzato la disposizione delle stesse senza limiti temporali.

Le azioni riacquistate potranno essere destinate alla cancellazione (senza riduzione del capitale sociale), all’assegnazione a servizio di piani di incentivazione a lungo termine (LTI) o ad altri utilizzi consentiti dalla legge.

Per ulteriori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 4 marzo 2025.

Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti

L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010, ha approvato l’integrazione del corrispettivo inerente all’incarico di revisione legale della società KPMG S.p.A. per l’anno 2024, in considerazione delle attività svolte per la revisione limitata del bilancio semestrale al 30 giugno 2024 a seguito dell’aumento del perimetro operativo della Società e, per gli anni dal 2024 al 2032 per le attività di verifica della conformità del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento ESEF (European Single Electronic Format).

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto sociale, sono risultati eletti n. 13 Amministratori, di cui:

n. 5 Amministratori tratti dalla lista qualificata presentata dal socio Central Tower Holding Company B.V. – titolare di n. 350.409.870 azioni ordinarie pari al 37,60% del capitale sociale – che ha ottenuto il 37,63% dei voti del capitale della Società con diritto di voto pari al 41,15% del capitale rappresentato in Assemblea:

1. Christian Hillabrant, nato a Los Angeles (Stati Uniti d’America) il 09/10/1965

2. Nicolas Mahler, nato a Darmstadt (Germania) 06/01/1978

3. Paola Bonomo, nata a Marostica (Italia) il 15/05/1969

4. Vania Petrella, nata a Campobasso (Italia) il 16/04/1971

5. Giulia Staderini, nata a Roma (Italia) il 20/08/1964

n. 5 Amministratori tratti dalla lista qualificata presentata dal socio Daphne 3 S.p.A. – titolare di n. 288.625.010 azioni ordinarie pari al 30,97% del capitale sociale – che ha ottenuto il 31,20% dei voti del capitale della Società con diritto di voto pari al 34,12% del capitale rappresentato in Assemblea:

Oscar Cicchetti, nato a Pizzoli il 17/06/1951

Rosario Mazza, nato a Lamezia Terme il 27/10/1983

Stefania Bariatti, nata a Milano il 28/10/1956

4. Quentin Le Cloarec, nato a Lorient (Francia) il 16/03/1991

5. Barbara Tadolini, nata a Milano il 20/03/1960

n. 3 Amministratori tratti dalla lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali unitamente a Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore dei fondi Priviledge Amber Event Europe e Amber Capital Investment Management ICAV – Amber Event Driven Fund – che detengono complessivamente n. 10.814.994 azioni ordinarie INWIT pari all’1,16054% del capitale sociale – che ha ottenuto il 22,43% dei voti del capitale della Società con diritto di voto pari al 24,53% del capitale rappresentato in Assemblea:

Francesco Valsecchi, nato a Roma il 09/07/1964 Carlo Bozzoli, nato a Mirandola (MO) il 25/02/1962 Antonella Odero Ambriola, nata a Otranto il 28/08/1961

Per rispettare la normativa sull’equilibrio di genere Ferruccio Borsani ultimo eletto del genere più rappresentato nella lista più votata presentata dal socio CTHC B.V. è stato sostituito da Giulia Staderini prima candidata non eletta del genere meno rappresentato della medesima lista.

Gli Amministratori Paola Bonomo, Vania Petrella, Giulia Staderini, Stefania Bariatti, Francesco Valsecchi, Carlo Bozzoli, Antonella Odero Ambriola, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall’ articolo 148 del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance. L’Amministratore Quentin Le Cloarec ha dichiarato di essere in possesso solo dei requisiti di indipendenza richiesti dal Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a verificare, nel corso della prima riunione che verrà convocata in data 17 aprile 2025, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo ai componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e informerà il pubblico degli esiti di tale valutazione. I curricula vitae e le dichiarazioni degli Amministratori (comprese quelle relative al possesso dei requisiti di indipendenza) sono disponibili sul sito internet di INWIT https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-azionisti-15-aprile-2025/documentazione/.

Gli Amministratori sono stati autorizzati — anche in deroga alle limitazioni di cui all’articolo 2390 del codice civile, per quanto applicabile — a mantenere le cariche che hanno comunicato di ricoprire nelle proprie dichiarazioni rilasciate per la composizione delle liste.

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato:

di fissare in numero 3 esercizi, e dunque fino all’ approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;

di stabilire in massimi euro 1.100.000 il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c. (importo comprensivo dei compensi per la partecipazione ai comitati interni), da ripartire fra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo.

Climate Transition Plan

L’Assemblea ha espresso infine un voto consultivo favorevole sul Climate Transition Plan di INWIT, il piano per la transizione climatica che integra e rafforza la sua strategia climatica.

Il documento fornisce una panoramica degli obiettivi climatici fissati dall’azienda e delle iniziative avviate per il raggiungimento degli stessi negli anni target, definendo inoltre un solido e credibile piano di decarbonizzazione, che prevede azioni concrete per la lotta al cambiamento climatico, al fine di contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5°C, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

