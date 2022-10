Inwit, l’assemblea nomina il nuovo Cda con 11 membri

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), riunitasi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon in Milano ha nominato il Consiglio di Amministrazione di INWIT.

Ai sensi dello Statuto sociale, sono risultati eletti n. 11 Amministratori, di cui:

n. 4 Amministratori tratti dalla lista qualificata presentata dal socio Central Tower Holding Company B.V. – titolare di n. 318.533.335 azioni ordinarie pari al 33,173% del capitale sociale – che ha ottenuto il 33,20 % dei voti del capitale della Società con diritto di voto pari al 36,86% del capitale rappresentato in Assemblea:

Pietro Angelo Guindani

Sonia Hernandez

Antonio Corda

Christine Landrevot

n. 4 Amministratori tratti dalla lista qualificata presentata dal socio Daphne 3 S.p.A. – titolare di n. 289.980.400 azioni ordinarie pari al 30,2% del capitale sociale – che ha ottenuto il 31,14 % dei voti del capitale della Società con diritto di voto pari al 34,57% del capitale rappresentato in Assemblea:

Oscar Cicchetti

Rosario Mazza

Stefania Bariatti

Quentin Le Cloarec

n. 3 Amministratori tratti dalla lista qualificata presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali unitamente al socio Priviledge Amber Event Europe – che detengono complessivamente 10.930.544 azioni ordinarie INWIT pari a circa il 1,13836 % del capitale sociale – che ha ottenuto il 25,35 % dei voti del capitale della Società con diritto di voto pari al 28,14 % del capitale rappresentato in Assemblea:

Secondina Giulia Ravera

Laura Cavatorta

Francesco Valsecchi

Gli Amministratori Bariatti, Cavatorta, Landrevot, Ravera e Valsecchi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall’ articolo 148 del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance. l’Amministratore Le Cloarec ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, nel corso della prima riunione che verrà convocata a breve, a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo ai componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e informerà il pubblico degli esiti di tale valutazione.

I curricula vitae e le dichiarazioni degli Amministratori (comprese quelle relative al possesso dei requisiti di indipendenza) sono disponibili sul sito internet di INWIT https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti-4-ottobre-2022/documentazione/ nonché sul meccanismo di stoccaggio all’ indirizzo www.1info.it.

Gli Amministratori sono stati autorizzati — anche in deroga alle limitazioni di cui all’articolo 2390 del codice civile, per quanto applicabile — a mantenere le cariche che hanno comunicato di ricoprire nelle proprie dichiarazioni rilasciate per la composizione delle liste.

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato:

di fissare in numero 3 esercizi, e dunque fino all’ approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;

di stabilire in massimi Euro 1.100.000 il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c. (importo comprensivo dei compensi per la partecipazione ai comitati interni), da ripartire fra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo;

di stabilire in Euro 200.000 il compenso annuo lordo, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c. del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

di stabilire in massimi Euro 550.000 il compenso annuo lordo, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c. dell’Amministratore Delegato.

L’Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato le modifiche alla prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti, disponibile sul sito internet https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti-4-ottobre-2022/documentazione/.

Infine, l’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche allo Statuto sociale volte a prevedere la facoltà̀ di svolgimento dell’Assemblea anche esclusivamente medianti sistemi di audio video conferenza, ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro-tempore, illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di INWIT disponibile sul sito internet https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti-4-ottobre-2022/documentazione/.

Si segnala che le modifiche allo statuto sociale non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall’art. 2437 codice civile.