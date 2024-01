INWIT incassa la certificazione Top Employers Italia 2024

INWIT è tra le aziende Top Employers Italia 2024, certificazione rilasciata alle società che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro.

INWIT si attesta quindi come employer of choice e si inserisce all’interno di un panorama internazionale che riconosce al principale tower operator italiano di essere attrattivo per i migliori talenti sul mercato e ne conferma l’adesione alle best practice HR.

“L’ottenimento della certificazione Top Employers 2024 è una tappa importante nel percorso intrapreso da INWIT, con l’obiettivo di perseguire un miglioramento continuo nella gestione e nell’attenzione che dedichiamo al nostro capitale umano – ha dichiarato Diego Galli, Direttore Generale INWIT. Questo riconoscimento testimonia la passione per le nostre persone e quanto il loro impegno contribuisca ai successi di INWIT, facendo leva sulle diverse esperienze personali e sulla collaborazione cross funzionale”.

La survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice, tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing.