INWIT, in crescita ricavi (+6,5%) e utile netto (+35,7%) nel terzo trimestre

Il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, ha esaminato e approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021. Lo scrive l’azienda in una nota.

Principali risultati del terzo trimestre 2021

I risultati del terzo trimestre 2021 confermano la crescita dei principali KPI industriali, dei ricavi e un miglioramento della marginalità:

I ricavi si attestano a 198,1 milioni di euro, inclusi 0,9 milioni di euro di ricavi one-off, con una crescita, rispetto all’anno precedente, del +6,5%, (crescita organica del +6,0%) derivante dal progressivo impatto delle nuove ospitalità contrattualizzate nei precedenti trimestri.

L’EBITDA ammonta a 180,9 milioni di euro, inclusi 0,9 milioni di euro di ricavi one-off, con una crescita del +4,7% (crescita organica del +4,1%) rispetto allo stesso periodo 2020. Il margine EBITDA si attesta al 91,3% sui ricavi.

Tale crescita, insieme alla maggiore efficienza nei costi di locazione, ha portato ad un’espansione del margine EBITDAaL, che si attesta a 132,3 milioni di euro, in crescita del +9,3% per un rapporto sui ricavi che raggiunge il 66,8% nel terzo trimestre 2021.

L’utile netto si attesta a 54,6 milioni di euro, in crescita del +35,7% rispetto allo stesso periodo 2020.

Il Recurring Free Cash Flow è pari a 97,1 milioni di euro, in leggera riduzione del -0,4% rispetto allo stesso periodo 2020, principalmente per impatto del pagamento di oneri finanziari.

L’Indebitamento Finanziario netto si attesta al 30 settembre 2021 a 4,1 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo di euro riferito alla componente IFRS16. La leva finanziaria è scesa e si attesta a 5,6X (da 5,9X a fine giugno 2021).

I risultati industriali evidenziano la conferma del trend di crescita dei principali indicatori: le nuove ospitalità contrattualizzate sono oltre 900, per il contributo sia dei clienti anchor che degli altri clienti; il totale delle ospitalità offerte a tutti gli operatori del mercato raggiunge circa 45mila unità con una crescita del +10% rispetto allo stesso periodo 2020;

evidenziano la conferma del trend di crescita dei principali indicatori:

prosegue il programma di sviluppo di nuovi siti con 54 nuove torri nel trimestre per un totale di oltre 200 nell’anno, con un incremento di oltre 3 volte rispetto al 2020;

con 54 nuove torri nel trimestre per un totale di oltre 200 nell’anno, con un incremento di oltre 3 volte rispetto al 2020; accelerazione del piano di coperture microcellulari multi-operatore nei luoghi a maggior concentrazione di utilizzatori e traffico; INWIT ha investito nelle coperture stradali e autostradali con l’acquisizione di 700 impianti in galleria e 42 sistemi DAS;

multi-operatore nei luoghi a maggior concentrazione di utilizzatori e traffico; INWIT ha investito nelle coperture stradali e autostradali con l’acquisizione di 700 impianti in galleria e 42 sistemi DAS; continua a migliorare l’efficienza, con la prosecuzione del piano di rinegoziazione dei contratti di locazione e del piano di acquisizione dei terreni.

Principali risultati al 30 settembre 2021

Nei primi nove mesi dell’esercizio 2021 tutti i principali indicatori economici e patrimoniali hanno evidenziato un andamento in crescita.

I ricavi si attestano a 581,2 milioni di euro in aumento del +22,8%, rispetto allo stesso periodo 2020 (473,5 milioni di euro) inclusi ricavi one-off (crescita organica del +24,2%). A parità di perimetro, ricavi in crescita del +3,6% rispetto ai primi nove mesi del 2020 (crescita organica del +4,6%).

L’EBITDA ammonta a 529,8 milioni di euro, inclusi 1,6 milioni di euro di ricavi one-off, con una crescita del +22,5% (crescita organica del +22,1%) rispetto ai primi nove mesi del 2020. L’EBITDAaL si attesta a 383,4 milioni di euro, in crescita del +29,1% rispetto allo stesso periodo 2020. A parità di perimetro, EBITDAaL in crescita del +8,2% rispetto ai primi nove mesi del 2020. L’utile netto del periodo si attesta a 149,6 milioni di euro, in crescita del +33,7% rispetto allo stesso periodo 2020. Il Recurring Free Cash Flow dei primi nove mesi del 2021 si è attestato a 281,4 milioni di euro, in crescita del +23,9% rispetto allo stesso periodo del 2020. Gli investimenti industriali del periodo sono pari a 81,4 milioni di euro, in aumento di 3,8 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi 2020 (+4,9%) e destinati principalmente alla realizzazione di nuovi siti, allo sviluppo di microcoperture indoor con sistemi DAS e all’acquisizione di terreni.

Nel corso del terzo trimestre 2021 è proseguito con determinazione il percorso di trasformazione della società verso un business sostenibile, con l’obiettivo di generare valore in una prospettiva di lungo periodo, e contribuire alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo sociale ed economico delle comunità in cui operiamo.

In particolare, la Società ha adottato

Ambiente, Salute e Sicurezza, che formalizza l’impegno di INWIT in materia di salute e sicurezza per i propri dipendenti e fornitori e di riduzione degli impatti ambientali;

Entrambe le Policy sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito internet della Società, per dare sempre maggior trasparenza agli impegni assunti.

INWIT ha ottenuto importanti miglioramenti sul fronte rating ESG con:

Gli upgrade di rating sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione sostenibilità.

Evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2021

Forte di una profonda trasformazione, dopo la fusione con Vodafone Towers, INWIT è diventato il più grande operatore del settore Infrastrutture Wireless in Italia con la mission di supportare gli anchor tenants TIM e Vodafone, nella realizzazione del nuovo network per lo sviluppo del 5G, garantendo inoltre, a tutto il mercato, l’accesso alle proprie infrastrutture.

I risultati dei primi nove mesi 2021 registrano un aumento di tutti i principali indicatori economici rispetto allo stesso periodo 2020, con un’accelerazione della crescita organica nel terzo trimestre 2021 e una crescita complessiva delle ospitalità del +10% rispetto a fine settembre 2020. Gli investimenti del periodo per oltre 80 milioni di euro sono stati indirizzati, come da piano, alla realizzazione di nuovi siti (towers), allo sviluppo delle micro-coperture indoor e outdoor con sistemi DAS (Distributed Antenna System) e all’incremento dei terreni di proprietà.

A novembre 2020, INWIT ha presentato l’aggiornamento del piano industriale 2021-2023, le cui aspettative, incluse quelle relative all’esercizio 2021, sono confermate in linea con quanto comunicato il 29 luglio 2021.

Da un punto di vista operativo, nel quarto trimestre del 2021, la società continuerà ad essere focalizzata sulla realizzazione di nuovi siti, sulla crescita delle ospitalità e sullo sviluppo dei ricavi da nuovi servizi. È confermato inoltre, l’obiettivo di ottimizzazione dei costi di locazione, driver di espansione della marginalità EBITDAaL e della crescita del Recurring Free Cash Flow.

Per quanto riguarda il mercato delle infrastrutture wireless, prosegue il percorso di profonda trasformazione e di crescita della domanda di servizi da parte degli operatori mobili e di altri operatori di reti radio. Gli operatori mobili devono aumentare i loro punti di accesso ai servizi per espandere la copertura del 4G e sviluppare il 5G. I provider di accesso fisso wireless stanno ampliando le loro reti, per espandere la copertura e migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti.

Si prevede inoltre, che l’andamento delle attività trarrà beneficio dal miglioramento di prospettive che sta interessando il ciclo di investimenti digitali, infrastrutturali e tecnologici in Italia: le ingenti risorse destinate dal Next Generation EU possono sostenere direttamente e indirettamente lo sviluppo di INWIT, ottimamente posizionata come enabler della trasformazione digitale in atto.