Domani alle 14,00 al webinar in streaming dal titolo “Infrastrutture digitali per il Paese: tra digital divide e inclusione sociale”.

Si terrà domani 17 ottobre dalle 14 alle 15 il webinar organizzato da INWIT, principale tower operator italiano, dal titolo “Infrastrutture digitali per il Paese: tra digital divide e inclusione sociale”, nell’ambito della quarta edizione della rassegna interaziendale “4 weeks 4 inclusion”. Un’occasione di confronto per parlare di come la dimensione digitale sia ormai una necessità per ridurre le disuguaglianze, garantire le pari opportunità e lo sviluppo di una cultura dell’innovazione digitale contrastando il digital divide e il nuovo analfabetismo digitale.

Al webinar intervengono:

Giovanna Bruno (Sindaco di Andria)

(Sindaco di Andria) Laura Cavatorta (Presidente Comitato Sostenibilità INWIT)

(Presidente Comitato Sostenibilità INWIT) Livio Gigliuto (Presidente Esecutivo Istituto Piepoli)

(Presidente Esecutivo Istituto Piepoli) Giampiero Mongatti (Sindaco di Barberino del Mugello)

(Sindaco di Barberino del Mugello) Alessandra Ravetta (Direttrice Prima Comunicazione)

(Direttrice Prima Comunicazione) Cristiana Scelza (Presidente Valore D)

(Presidente Valore D) Emilia Trudu (Administration, Finance & Control Director INWIT)

L’evento sarà moderato da Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità INWIT e potrà essere seguito in streaming collegandosi al sito di INWIT www.inwit.it