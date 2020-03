Inwit, chiusa la fusione con Vodafone Towers

Si è svolto il closing dell’operazione di integrazione tra INWIT e Vodafone Towers S.r.l. in INWIT con la stipula, avanti il Notaio Prof. Carlo Marchetti, dei relativi atti per l’acquisto, da parte di INWIT, di una quota di minoranza pari al 43,4% del capitale sociale di Vodafone Towers e per la successiva fusione di quest’ultima in INWIT. Lo scrive Tim n una nota.

INWIT sarà il più grande operatore del settore in Italia e avrà la mission di supportare TIM e Vodafone Italia S.p.A. nella realizzazione del nuovo network per lo sviluppo del 5G, garantendo inoltre a tutto il mercato l’accesso alle proprie infrastrutture anche grazie agli spazi liberati dal progetto comune di TIM e di Vodafone Italia S.p.A.

L’atto di fusione avrà efficacia il 31 marzo 2020; a tale data saranno quindi attribuite a Vodafone Europe B.V. – al servizio del concambio (senza aumento di capitale e con annullamento della quota di minoranza detenuta da INWIT in Vodafone Towers S.r.l.) – n. 360.200.000 azioni ordinarie INWIT che saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei tempi tecnici necessari all’approvazione da parte di Consob del prospetto di ammissione alle negoziazioni il cui filing è previsto dopo l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 di INWIT convocata per il 6 aprile 2020. A fronte del perfezionamento della predetta fusione, INWIT sarà controllata congiuntamente da TIM S.p.A. e Vodafone Europe B.V. che deterranno ciascuna una partecipazione nel capitale dell’Emittente pari al 37,5%.

Per maggiori informazioni sulla fusione si rinvia ai documenti messi a disposizione dell’Assemblea degli Azionisti del 19 dicembre 2019 e disponibili sul sito internet dell’Emittente www.inwit.it, sezione “Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti”.

L’atto di vendita e l’atto di fusione sono stati depositati e iscritti in data odierna presso il competente Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi.

Nel quadro del closing sono stati sottoscritti anche (i) il nuovo Master Service Agreement con TIM S.p.A. e il Master Service Agreement con Vodafone Italia S.p.A. che disciplinano i servizi c.d. di ospitalità sui Siti nella disponibilità di INWIT post fusione; e (ii) il c.d. Passive Sharing Agreement con TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi relativi alla condivisione delle loro infrastrutture passive.

INWIT è stata assistita da Mediobanca quale advisor finanziario e da Pedersoli Studio Legale quale consulente legale. TIM S.p.A. è stata assistita, quale consulente legale, da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Vodafone Towers S.r.l. da UBS quale advisor finanziario e da NCTM Studio Legale quale consulente legale