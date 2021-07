INWIT, approvata la policy Diversity & Inclusion. Scarica il documento

Anticipata al 29 luglio la riunione per approvare la semestrale. L’ad Giovanni Ferigo: ‘Con l’approvazione della policy diversity & inclusion, abbiamo avviato un percorso proattivo per il superamento di ogni discriminazione’.

Il Consiglio di amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), riunitosi oggi (ieri ndr) sotto la presidenza di Emanuele Tournon, ha approvato la modifica al calendario degli eventi societari 2021, reso noto in data 10 dicembre 2020 e ha approvato la policy Diversity & Inclusion.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di anticipare al 29 luglio 2021 la riunione chiamata ad approvare la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, originariamente prevista per il 4 agosto. Si conferma la conference call con analisti e investitori a valle del Cda del 29 luglio 2021.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Policy Diversity & Inclusion, che ha lo scopo di valorizzare le differenze, sviluppare una cultura aziendale orientata al superamento di ogni tipo di discriminazione e pregiudizio storico-culturale, rendere il luogo di lavoro un ambiente inclusivo e plurale, aperto ai contributi di tutti e tutte in cui ogni diversità possa essere accolta e valorizzata. Gli obiettivi della policy sono favorire il confronto e la contaminazione di idee e di sensibilità tra loro diverse, affinché dallo scambio si possa generare valore negli ambienti di lavoro, riconoscere il talento e l’attitudine di ognuno e offrire a ciascuno le medesime opportunità di crescita professionale.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato le modifiche alla procedura informazioni privilegiate ed insider dealing, già in linea con la normativa vigente e le attuali best practices di settore, al fine di recepire le variazioni organizzative interne e razionalizzare il processo in un’ottica migliorativa.