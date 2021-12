Comunicato il calendario finanziario per il prossimo anno e pubblicata la nuova policy anticorruzione del gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, ha approvato il calendario degli eventi societari per l’anno 2022, confermando per il medesimo esercizio la prassi di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre su base volontaria.

24 febbraio 2022 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 6 aprile 2022 Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 5 maggio 2022 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 28 luglio 2022 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 27 ottobre 2022 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022

Eventuali variazioni delle date sopra indicate saranno comunicate senza indugio.

Le conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria si svolgeranno, di norma, successivamente alla riunione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, in linea con i valori etici aziendali, la nuova policy anticorruzione elaborata tenendo conto delle principali normative e best practices nazionali e internazionali di riferimento, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui potenziali rischi a cui è esposta l’attività lavorativa, ai fini della corretta gestione dei rapporti con soggetti interni o esterni siano essi pubblici o privati. Il Consiglio di Amministrazione ha infine aggiornato il Codice Etico e di Condotta. I documenti sono in corso di pubblicazione sul sito internet istituzionale.