INWIT, al via la campagna #INWITsiamoNOI

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di engagement rivolto a tutti gli stakeholder aziendali. Michelangelo Suigo: 'Stiamo lavorando in una logica di comunicazione integrata per evidenziare il grande valore delle infrastrutture digitali e condivise nell’abilitare servizi di connettività ai nostri clienti e, conseguentemente, a cittadini e imprese'.

Chi sono le persone che fanno grande INWIT? Cosa pensano e come interagiscono tra loro per creare una squadra affiatata? È da questo che prende spunto la campagna di comunicazione “INWITsiamoNOI”,che viene lanciata oggi dal primo tower operator italiano.

Il coinvolgimento, il benessere e lo sviluppo delle persone sono fra i pilastri fondamentali per INWIT, come sintetizzato da uno dei suoi cinque valori: la “passione per le nostre persone”. Le persone, patrimonio di competenze aziendali e risorse fondamentali per favorire e accelerare i processi d’innovazione e cambiamento, sono coloro ai quali l’azienda deve il suo successo. La campagna ha l’obiettivo di valorizzare le risorse interne e di dare enfasi al lavoro in team. Si compone di alcuni simpatici sketch dei quali i protagonisti sono direttamente le colleghe e i colleghi di INWIT, “attori” per l’occasione. La modalità è quella della “camera cafè”, davanti alla quale si confrontano persone dalle caratteristiche professionali, anagrafiche e culturali diverse, evidenziando sempre la passione per i valori e per il lavoro in squadra.

Valorizzare e favorire lo sviluppo di una squadra sempre più coesa ed affiatata è l’obiettivo anche di altre iniziative di comunicazione interna come l’INWIT day, l’appuntamento annuale che costituisce l’occasione per tutti i dipendenti di incontrare i colleghi in una giornata in cui, oltre a parlare di presente e futuro aziendale, viene lasciato anche tanto spazio al divertimento.

Anche gli appuntamenti INWITCafè, INWITIncontra (con l’estensione BookEdition) dedicati ai dipendenti fanno parte di questo percorso: lanciati nel 2023, si propongono – il primo – di approfondire l’attività delle diverse direzioni e funzioni aziendali, anche quelle più lontane dalla propria operatività quotidiana e – il secondo – di dare l’occasione alle persone di INWIT di ascoltare e confrontarsi con stakeholder e scambiare opinioni in diretta con autori di saggi su tematiche che esulano anche dal lavoro quotidiano, ma aiutano a guardare il contesto in cui operiamo. Recentemente anche l’insigne giurista, ex Ministro e Giudice della Corte Costituzionale, Prof. Sabino Cassese, è stato un graditissimo ospite di BookEdition nella sede di Piazza Trento.

Obiettivo più ampio di INWIT è costruire una solida reputazione con gli stakeholder tutti, sia interni che esterni. Per questi ultimi sono diverse le iniziative di comunicazione portate avanti negli ultimi anni. Nello specifico, INWIT pone molta attenzione ai territori e alle comunità attraverso due progetti fondamentali: TOURFOR5G e FACCIAMO RETE.

Il TOURFOR5G è un confronto itinerante per raccontare il valore delle infrastrutture digitali sui territori ed esplorare il mondo del 5G attraverso il contributo di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. Il tour è partito da Napoli per poi toccare molte città lungo lo stivale (Roma, Firenze, Genova, Bari, L’Aquila, Catanzaro, Ancona e Palermo). L’obiettivo è porre l’accento su centralità e importanza strategica delle infrastrutture digitali e condivise e dei singoli territori per favorire la transizione digitale del Paese e creare occasioni di dialogo e confronto con le comunità e tutti gli stakeholder.

I territori e i loro amministratori sono anche al centro del progetto FACCIAMO RETE. Attraverso una serie di brevi interviste, i Sindaci dei borghi italiani raccontano come la vita della loro comunità sia cambiata con la realizzazione da parte di INWIT delle infrastrutture digitali a supporto della connettività del loro territorio. Le loro storie sono legate sia a problemi quotidiani che i cittadini incontravano in assenza di un’adeguata copertura di rete, sia all’efficientamento dei servizi che ora l’amministrazione comunale può offrire. Il filo conduttore per tutti è però la possibilità di rilanciare il territorio diventato ora attrattivo anche per le giovani generazioni.

Il nostro impegno per raccontare a tutti i nostri stakeholder interni ed esterni i nostri valori è stato recentemente premiato per la quarta volta con il premio Best in Media Communication di Fortune ed Eikon, con la seguente motivazione: “INWIT ottiene, per il quarto anno consecutivo, la certificazione Best in Media Communication per un posizionamento reputazionale molto positivo, un giudizio positivo dei giornalisti (soprattutto per i contenuti interessanti) e la capacità di comunicare in modo molto efficace l’immagine di un’azienda impegnata nella creazione di valore per le comunità, nella diffusione di infrastrutture digitali condivise, nella riduzione del digital divide e nella tutela della biodiversità”. Nello specifico è stato conferito a INWIT il Top Communication Value 2023 per infrastrutture digitali condivise e il Top Communication ESG Goal 2023 per Città e comunità sostenibili.

“Stiamo lavorando in una logica di comunicazione integrata per evidenziare il grande valore delle infrastrutture digitali e condivise nell’abilitare servizi di connettività ai nostri clienti e, conseguentemente, a cittadini e imprese. Al tempo stesso ci impegniamo nel supportare l’inclusione e l’equità sociale anche nei territori e nelle comunità in digital divide”, ha dichiarato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT.

