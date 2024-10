INWIT aderisce all’European Wireless Infrastructure Association (EWIA), associazione europea dei fornitori indipendenti di infrastrutture wireless, che insieme a Vantage Towers ha appena fatto il suo ingresso nell’organizzazione.

“Nella spinta di EWIA per una crescita sostenibile nel nostro settore, l’inclusione di ulteriori fornitori di infrastrutture neutral-host paneuropee è vista come un fattore cruciale per garantire che il nostro settore parli con una voce più forte e ancora più unificata nel nostro impegno continuo a Bruxelles”, afferma Marco Patuano, Presidente di EWIA. “In questo contesto, diamo il benvenuto a INWIT e Vantage Towers come nostri nuovi membri, che contribuiranno alla missione di EWIA di affrontare gli ostacoli alle implementazioni di infrastrutture mobili e di promuovere un ambiente favorevole agli investitori per aiutare a soddisfare le ambizioni digitali dell’Europa”.

“Come azienda leader nel settore delle torri in Italia e uno dei principali attori del settore delle infrastrutture wireless in Europa, siamo lieti di contribuire a EWIA rappresentando il settore delle torri nel dibattito europeo. Ci impegniamo a promuovere lo sviluppo dell’ecosistema delle telecomunicazioni, a partire da infrastrutture digitali condivise come la nostra, che sono essenziali per abilitare la trasformazione digitale in Italia e in Europa e stanno quindi diventando sempre più strategiche”, ha detto Oscar Cicchetti, Presidente di INWIT SpA.

“Sono lieto che ci stiamo unendo a EWIA. Questa mossa riflette l’impegno di Vantage Towers AG nel guidare il futuro della connettività digitale in tutta Europa. Come parte di un settore TowerCo unito, puntiamo a collaborare con i decisori politici europei al fine di promuovere gli investimenti, la condivisione e la sostenibilità delle infrastrutture e accelerare l’implementazione del 5G in particolare nelle aree rurali e per le rotte di trasporto. Insieme, creeremo un futuro più connesso, inclusivo e più verde per tutti in un’Europa più competitiva”, ha detto Christian Hillabrant, CEO di Vantage Towers.

EWIA sta ampliando la sua presenza nei paesi europei, con 11 membri TowerCo che operano in 20 paesi europei: Austria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Regno Unito, Svizzera e Svezia.

