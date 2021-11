INWIT, accordo con Enel per inclusività digitale e trasformazione ecologica

Protocollo d’intesa tra Enel Italia e INWIT per accelerare il percorso di crescita sostenibile del nostro Paese. La partnership, della durata di tre anni, ha l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2 e ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche, in linea con l’impegno delle due aziende a favore della sostenibilità.

Enel è impegnata in particolare in un percorso di crescita delle rinnovabili, decarbonizzazione, digitalizzazione e elettrificazione dei consumi, guidando la transizione energetica verso un modello più sostenibile. INWIT, in linea con gli impegni del Piano di sostenibilità 2021-2023, intende rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di abilitatore dello sviluppo digitale a supporto degli operatori di telecomunicazione e porre le basi per lo sviluppo di infrastrutture di qualità, sempre più affidabili e resilienti.

Possibili sinergie

Con questa partnership, Enel e INWIT vogliono quindi contribuire alla costruzione di un Paese che garantisca una maggiore inclusività digitale e quindi anche sociale, culturale ed economica.

Tra le iniziative che potranno essere attuate in base all’intesa, lo sviluppo di impianti fotovoltaici abbinati a sistemi di accumulo nei siti INWIT e iniziative di efficientamento dei consumi energetici;

spazio anche per l’economia circolare, con il recupero e riutilizzo di materiali a fine vita,

mobilità sostenibile attraverso l’elettrificazione della flotta aziendale.

Ulteriori possibili interventi riguardano l’utilizzo di soluzioni di illuminazione efficiente e lo sviluppo congiunto di servizi IoT.

“La collaborazione con Enel ci permette di dare nuovo slancio e accelerare la trasformazione ecologica del nostro Paese – ha detto Giovanni Ferigo, Ad di INWIT – Siamo consapevoli del ruolo strategico che il nostro business ricopre e riteniamo che tali accordi, attraverso la condivisione delle reciproche competenze, siano uno strumento fondamentale per poter individuare soluzioni innovative con ricadute positive sulla collettività”.

“Attraverso questo accordo – ha detto Carlo Tamburi, Direttore di Enel Italia – rafforziamo ulteriormente il nostro impegno per la transizione energetica. La collaborazione con un operatore infrastrutturale come Inwit è particolarmente strategica per la promozione e la diffusione di soluzioni circolari e per favorire il percorso di digitalizzazione che rappresenta una delle leve fondamentali per il cambiamento verso un modello più sostenibile”.

Il Gruppo Enel, leader mondiale nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è impegnato da tempo nella realizzazione di politiche di sostenibilità e nell’utilizzo dell’elettricità anche nel campo delle tecnologie digitali, per consentire la crescita economica e sociale del Paese. INWIT, il più grande tower operator italiano, condivide la responsabilità nel promuovere una società più equa e sostenibile grazie alla trasformazione digitale, favorendo l’innovazione e l’inclusione, tramite l’adozione di modelli produttivi sempre più circolari.