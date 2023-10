INWIT, principale tower operator italiano, sarà presente come main partner alla prima edizione di “ComoLake2023 – Next Generation Innovations” che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre 2023 presso Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. All’evento saranno presenti molte personalità del mondo istituzionale, nazionale ed europeo, oltre a diverse aziende.

Dopo i saluti di benvenuto che apriranno l’evento, INWIT porterà il suo contributo alla manifestazione nel primo panel della giornata dal titolo “Il mercato delle Tlc, le soluzioni tecnologiche e l’attenzione al cliente” con la partecipazione del Direttore Generale, Diego Galli. Nella giornata del 6 ottobre, alle ore 14.30, il Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità, Michelangelo Suigo, si confronterà sui temi della mobilità futura e sostenibile durante il panel “Digitalizzazione della mobilità futura e sostenibile: reti di trasporto, 5G, IoT, tunnel e gallerie”.

INWIT sarà inoltre presente con un proprio stand alla manifestazione, dove sarà possibile, attraverso visori per la realtà virtuale di ultima generazione, sperimentare l’innovativo ruolo assunto dalle torri come “Tower as a service”, in cui i visitatori potranno rendersi conto del valore delle infrastrutture digitali. Partendo da un modellino di circa 2 metri presente allo stand ci si potrà infatti immergere in quattro diverse esperienze.

Dagli incendi alla qualità dell’aria, le diverse funzioni della tower-as-a-service

Il primo riproduce il monitoraggio per il rischio degli incendi, evidenziando come la velocità di intervento, resa possibile da apposite telecamere allestite sulla torre, sia fondamentale per la salvaguardia del territorio; il secondo mostra come, attraverso sensori che permettono di controllare in maniera dettagliata ecosistemi particolarmente sensibili, le torri abilitino la possibilità di misurare la qualità dell’aria; il terzo scenario si focalizza sulla tutela della biodiversità, con la simulazione del monitoraggio della flora e della fauna di aree protette o a rischio; la quarta esperienza in VR approfondisce la funzione di Hosting, e spiega i servizi che la torre è in grado di erogare. “La torre oggi è un’infrastruttura condivisa e digitale che porta efficienza nella catena del valore, ed è sempre più uno snodo chiave delle moderne infrastrutture digitali La torre oggi è un’infrastruttura condivisa e digitale che porta efficienza nella catena del valore, ed è sempre più uno snodo chiave delle moderne infrastrutture digitali– ha dichiarato Diego Galli, Direttore Generale di INWIT. Le nostre scelte ci stanno premiando con un’importante crescita, resa possibile anche dai continui investimenti. Anche per l’anno prossimo sono pronti oltre 200 milioni di euro per costruire nuovi siti e coperture, anche indoor”.