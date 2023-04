In questa fase nascente del metaverso ci sono diverse opportunità per i mondi virtuali di evitare gli errori del passato.

Il futuro del metaverso sembra più traballante di quanto ci si potesse immaginare.

Le aziende tecnologiche che hanno accettato completamente il concetto, come Facebook trasformato in Meta e Disney, stanno affrontando la realtà della costruzione di un concetto che apparentemente esiste già ma non è riuscito a raggiungere una vera popolarità. Anche i membri dell’industria dei videogiochi, che da anni esplora il campo attraverso mondi virtuali come Second Life, dubitano che il metaverso manterrà mai le sue promesse. Ma in questa fase nascente, c’è anche del potenziale: se il metaverso decolla, le persone che lo costruiscono ora potrebbero evitare di ripetere gli errori del passato.

Metaverso ancora in fieri

Allo stato attuale, il metaverso “non è ancora impostato” del tutto, dice Micaela Mantegna, un’affiliata del Berkman Klein Center di Harvard. Per questo motivo, potrebbe essere ancora possibile limitare nel metaverso la dilagante tossicità che si è infiltrata nel web e nei social media. Il metaverso è ancora connesso alle sue radici più organiche e se coloro che lo popolano, siano essi persone o aziende, possono ricordare le lezioni apprese sulla sicurezza e la moderazione online, il metaverso potrebbe essere un posto meno orribile. In altre parole, “abbiamo già rovinato un Internet”, ha detto Mantegna durante un recente panel alla Game Developer Conference, ma c’è speranza per le nuove generazioni che arriveranno in futuro.

Le prime esperienze del metaverso, come Second Life di Linden Lab, consentono agli utenti di esplorare identità e costruire nuovi mondi. Queste idee sono diventate la spina dorsale di piattaforme come Roblox e VRChat, che trasformano i dispositivi in fulcri per l’interazione sociale e la creazione di comunità. Più recentemente, quando aziende come Meta si sono mosse per trasformare spazi virtuali come Horizon Worlds in mega-piattaforme, quelle comunità più piccole si sono sentite messe da parte. C’è meno onere per un utente di creare il proprio mondo; invece, navigano nel futuro goffo e senza gambe messo loro davanti dalle società.

Problemi del web e della vita reale anche nel metaverso

Molestie e altri problemi si sono inevitabilmente insinuati in questi spazi. La tecnologia verrà utilizzata in modo improprio, afferma Mantegna, ed è fondamentale iniziare a pensare in anticipo ai modi in cui potrebbe essere abusata. In questo momento, c’è un’enorme mancanza di trasparenza su come funzionerà il metaverso. Qualsiasi sistema che utilizza algoritmi, ad esempio, è vulnerabile ai pregiudizi, indipendentemente dal fatto che abbia un impatto su utenti economicamente svantaggiati, persone di colore, comunità emarginate o altri. Inoltre, non è ancora chiaro quale sarà il vero impatto ecologico del metaverso. E poi ci sono le domande sulla sorveglianza e sulla privacy dei dati. “Come ci assicureremo di non essere manipolati in questi spazi?” Dice Mantegna.

Norme non sempre al passo con la rapidità del web

Alcuni di questi problemi potrebbero essere affrontati con leggi solide e applicabili e linee guida etiche. La regolamentazione probabilmente non dovrebbe essere lasciata alle società dietro gli sforzi del metaverso. Ma come hanno dimostrato altre piattaforme, le leggi non possono eguagliare la velocità di Internet. Non devi cercare lontano per avere degli esempi; all’inizio di quest’anno, gli streamer che erano stati sottoposti a deepfaking hanno scoperto che le loro possibilità per ottenere giustizia erano fortemente limitate.

La maggior parte della legislazione che cerca di affrontare questi problemi tenta di applicare le “leggi dello spazio e della concretezza in carne ed ossa” ai problemi del web, dice Ryan Black, un avvocato con un focus sull’industria dei videogiochi che è apparso nel panel della GDC insieme a Mantegna. Inoltre, dice Black a Wired, sono troppo “territoriali” per influenzare in modo significativo una determinata piattaforma. “Nella misura in cui non ci sono regolamenti e leggi, abbiamo sostanzialmente ceduto il controllo e l’autorità all’operatore tramite i loro termini e condizioni“, afferma. Il rapporto che le persone hanno con l’Internet moderna è “da fornitore a utente”, afferma.

Disuguglianze

È improbabile che il metaverso sia un grande equalizzatore. Già ora, non esiste un unico metaverso, ma piuttosto una varietà, che abbraccia più piattaforme e interessi. Le persone hanno anche accesso a diversi livelli di tecnologia. E senza la solida infrastruttura necessaria per accedere al metaverso (internet stabile, per cominciare), quel divario di disuguaglianza è destinato a crescere. È probabile che le aziende creino servizi per le persone da cui possono trarre profitto. “L’evoluzione del prodotto è guidata dalla capacità di monetizzare, per promuovere lo scopo commerciale”, afferma Black. Le domande e le soluzioni quindi seguono ciò che funziona per il business di un’azienda, “e non molto di ciò che funziona per i nostri utenti/società”.

Ma il metaverso non parte da zero

I creatori hanno già strade su cui lavorare. “I videogiochi hanno sempre aperto la strada a queste tecnologie”, dice Mantegna, “penso che forse possiamo iniziare questa conversazione qui e iniziare a creare soluzioni per questo”. Le lezioni apprese dalla lotta alle molestie in spazi come Fortnite e Second Life possono essere applicate a nuove piattaforme come Horizon Worlds. L’intelligenza artificiale, un’altra tecnologia in rapida crescita, può offrire una guida pertinente. “Dobbiamo pensare a tutte le esperienze che abbiamo già pensando all’etica dell’IA”, afferma.

Raggiungere un vero metaverso non significa solo fornire un parco giochi virtuale in cui le persone possano urlare. Richiede una connessione oltre il business delle organizzazioni, afferma Black, così come i governi che lavorano per facilitare un “vero interesse pubblico / insieme di diritti”. Senza tali tutele, il controllo rimarrà nelle mani di coloro che lo gestiscono.

Metaverso è un luogo dove le persone vivranno

“Il cambiamento etico dovrebbe essere tale da riconoscere che il metaverso/realtà virtuale che stiamo creando (o che emergerà da qualunque cosa creiamo) è un luogo in cui le persone esisteranno e qui hanno diritti che trascendono le esigenze aziendali di qualsiasi organizzazione”, dice Black. È un livello elevato che inizia solo a toccare la privacy, il diritto di organizzarsi, protestare ed essere liberi da discriminazioni e molto altro ancora.

“Sarà molto complicato da fare quando avremo ancora confini municipali, di contea, statali / provinciali e nazionali”, afferma Black. Questi potrebbero non esistere nel metaverso stesso, “ma ciò governerà moltissimo gli umani dello spazio carne che lo costruiscono”. Creare uno spazio online migliore significherà monitorare chi ottiene il controllo del metaverso e chi viene lasciato indietro.