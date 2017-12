Intelligenza artificiale, gli 11 articoli più letti del 2017

Macchine, bot, automazione e connettività: l’intelligenza artificiale continua la sua crescita e aumenta la spesa in innovazione di imprese e amministrazioni pubbliche. Secondo calcoli Statista i ricavi del settore dovrebbero passare dagli attuali 2,4 miliardi di dollari ai quasi 60 miliardi del 2025.

Di seguito gli 11 articoli più apprezzati dai nostri lettori durante il 2017:

Intelligenza Artificiale: Arriva il Bot di Vodafone

SAM, il robot che vuole candidarsi alle elezioni in Nuova Zelanda

“A differenza di un politico umano, io sono in grado di considerare le posizioni di tutti e di prendere le decisioni più efficaci e più giuste, senza pregiudizi”. Ma non è proprio così. Intanto si lavora per consentire all’intelligenza artificiale di correre alla prossima competizione elettorale del Paese.

Intelligenza artificiale, nessuno parla dei suoi limiti. I casi di insuccesso

Il nuovo trend tecnologico è l’IA che sta investendo ogni settore a tal punto da suscitare paura nei lavoratori preoccupati di essere sostituiti da robot intelligenti. Ma nessuno dice che anche loro non sono infallibili.

Accenture, Intelligenza artificiale e automazione per trasformare le banche

Semplificazione, digitale e innovazione sono i tre ambiti individuati da Accenture per trasformare il settore dell’investment banking.

Smart city learning, le città che imparano da sole grazie all’intelligenza artificiale

Un modello di crescita integrato, tra partecipazione dei cittadini, internet delle cose e intelligenza artificiale. Da una startup indiana un primo sistema di auto apprendimento del tessuto urbano.

Intelligenza artificiale, le telco investiranno 14 miliardi entro il 2022 e arrivano i ‘telcobot’

Dopo i giganti del web, anche le compagnie di telecomunicazioni investono negli assistenti virtuali: entro cinque anni garantiranno loro un risparmio di 1,2 miliardi di dollari.

Intelligenza artificiale: ecco come la Silicon Valley sta cambiando pelle

Negli Usa gli investitori sempre più attratti da robot e intelligenza artificiale, mentre sembra esaurito il boom dei social media.

Intelligenza artificiale, Italtel punta alla comunicazione uomo-robot

L’automazione industriale compie un nuovo salto evolutivo, con l’introduzione dell’intelligenza artificiale e dei robot, nell’industria 4.0 e nelle nostre smart home. Ecco la soluzione tecnologica per iniziare a ‘parlare’ con le macchine.

G7 Industria, puntare su cyber sicurezza e intelligenza artificiale per la crescita 4.0

Cyber sicurezza, intelligenza artificiale, NPR, attenzione alle Pmi, quadro normativo avanzato e nuovi standard sono tra i punti chiave della dichiarazione finale dei ministri del G7 ICT e Industria. All’interno il testo conclusivo.

PA digitale, l’impatto delle tecnologie emergenti dall’intelligenza artificiale alla blockchain

Documento su 27 emerging technologies relative a 14 case study di 32 paesi. Soluzioni che garantiscono benefici come la fornitura di riserve di sangue in zone isolate grazie all’uso di droni o la riduzione del 40% delle visite di pazienti in ospedale.

L’ascesa della robotica e dell’intelligenza artificiale