Innovazione digitale, Sky Italia acquisisce la start-up 4Strokemedia

Sky Italia ha finalizzato l’acquisizione di 4Strokemedia, la tech company italiana specializzata in programmatic advertsing che si è affermata in pochi anni sul mercato digitale italiano per il suo elevato grado di innovazione e per la sua capacità di offrire agli investitori un’audience particolarmente qualificata. Il network di 4Strokemedia è composto attualmente da oltre 200 siti ed è caratterizzato da un’utenza di oltre 13 milioni di unique users mensili.

A seguito di questa acquisizione, Sky Italia renderà disponibili su tutto il network di siti aggregato da questa tech company, i propri contenuti di qualità, offrendo così agli inserzionisti l’opportunità di pianificare e valorizzare i loro brand in totale brand safety.

4Strokemedia è una start-up interamente italiana fondata nel 2014, che ha come suo principale punto di forza la capacità di coniugare tecnologia e creatività, per offrire agli inserzionisti formati interattivi e innovativi che raccontano il brand attraverso l’interazione tra contenuto e multimedialità. Queste soluzioni permettono il massimo coinvolgimento dell’utente con il brand dell’inserzionista, inoltre la piattaforma tecnologica consente una forma di pianificazione basata sulla ricerca dell’audience e non esclusivamente in base al brand della testata on line.

L’acquisizione di 4Strokemedia, che fa seguito a una significativa progressione registrata in questi anni da Sky Italia, è in linea con il piano di crescita di Sky Italia in ambiente digital e ha l’obiettivo non solo di accrescere l’audience di riferimento, ma anche di accrescere il knowledge tecnico del digital hub di Sky.

“Questa acquisizione dimostra ancora una volta quanto Sky creda e investa nell’eccellenza dell’innovazione italiana, ha dichiarato Aldo Agostinelli, Digital Officer di Sky Italia. Vogliamo diventare uno dei principali player nazionali di digital advertsing e abbiamo scelto di acquisire 4Strokemedia, una Media Technology Platform nota per il suo elevato grado di innovazione, con l’obiettivo di accrescere il nostro know-how, ampliare l’audience di riferimento e portare nel network di oltre 200 siti aggregati da questa tech company i nostri contenuti digital. Questo è un aspetto chiave della nostra strategia, perché in un mercato in cui si registra una sostanziale scarsità di contenuti premium, siamo consapevoli che questo rappresenta un elemento altamente differenziante per la nostra crescita”.