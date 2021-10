Inclusione digitale, nuova convenzione sottoscritta da Lepida e ASPHI

Lepida e Fondazione ASPHI Onlus hanno individuato un terreno comune per consolidare il rapporto in atto già da alcuni anni e che si è concretizzato in occasione di varie edizioni di Handimatica, l’evento nazionale organizzato da ASPHI sulla tecnologia per l’inclusione.

La convenzione sottoscritta individua alcuni indirizzi prioritari: l’intenzione di promuovere l’innovazione tecnologica – con particolare attenzione alla disabilità – principalmente nel territorio dell’Emilia-Romagna;

l’impegno a valorizzare le soluzioni hardware e software di Lepida, con attenzione all’utilizzo facilitato da parte di utenti con diverse tipologie di disabilità; la volontà di definire percorsi che favoriscano il disegno di soluzioni a favore di soggetti disabili, la verifica del loro livello di gradimento, e la raccolta di suggerimenti per il miglioramento della soddisfazione dell’utente; il proposito di dare vita a manifestazioni ed eventi

che prevedano attività di formazione a favore dei soggetti con disabilità e di tutto il più vasto ambiente intorno ad essi.

In questa prospettiva, Lepida coinvolgerà Fondazione ASPHI Onlus nelle attività che dovranno identificare nuovi servizi e piattaforme digitali che tengano nella dovuta considerazione le esigenze delle persone con disabilità, nella filiera di miglioramento dei servizi esistenti, nella definizione di requisiti specifici relativi alla progettazione funzionale dei servizi digitali e nelle verifiche di accessibilità e adeguatezza di questi, nonché nella presentazione di progetti a livello nazionale ed europeo.

Inoltre, Lepida si impegna a fornire l’opportuno supporto tecnologico per la realizzazione degli eventi di Fondazione ASPHI Onlus.

Per parte sua, ASPHI assicurerà a Lepida specifiche competenze per l’esecuzione delle verifiche di accessibilità e usabilità richieste dai prodotti software e dalle App sviluppate o in corso di sviluppo, coinvolgerà Lepida nelle manifestazioni e sessioni di formazione organizzate e utilizzerà le infrastrutture e i servizi di Lepida nelle proprie attività e sperimentazioni.